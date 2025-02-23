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ПОЛІТИКА

ЄС вивчає активніші способи використання заморожених активів росії – Bloomberg

23 лютого 2025, 10:26
ЄС вивчає активніші способи використання заморожених активів росії – Bloomberg
Стоп росія
Активи можуть бути конфісковані, якщо Москва відмовиться виплатити збитки.

Європейський Союз вивчає додаткові способи використання заморожених на його території активів росії, включно з їхньою конфіскацією для відшкодування збитків Україні.

Про це стало відомо агентству Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства Bloomberg, посадовці ЄС обговорюють різні шляхи використання російських активів у межах Міжнародної компенсаційної комісії.

Це – механізм, який має бути створений під егідою Ради Європи для відшкодування українцям збитків від російської агресії; в Україні прогнозували його запуск у 2025 році.

Джерела Bloomberg кажуть, що у Євросоюзі обговорюють теоретичний варіант конфіскації заморожених активів росії, якщо вона відмовиться відшкодовувати збитки.

Вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями росії щодо відшкодування збитків у потенційній мирній угоді, зазначили співрозмовники агентства.

Інший варіант, який обговорюється в Євросоюзі, передбачає, що країни-члени отримають повноваження конфіскувати суверенні активи росії, щоб компенсувати руйнування енергетичної інфраструктури України, ідеться в матеріалі агентства.

У цьому контексті посадовці Єврооюзу зʼясовують, чи можлива така конфіскація на підставі, приміром, рішення Міжнародного кримінального суду і чи відповідає вона кримінальному законодавству країн – членів ЄС.

За даними Bloomberg, варіант повної конфіскації російських активів відхилили окремі країни-члени, зокрема Німеччина та Франція, через правові та економічні наслідки такого кроку.

ЄС, країни "Групи семи" та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у вигляді цінних паперів та готівки, в основному через бельгійський кліринговий центр Euroclear.

Санкції, запроваджені проти російських громадян, призвели до замороження активів на суму ще близько 58 мільярдів доларів активів.

війнаЄвросоюззаморожені активи рф

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