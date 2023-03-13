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ЄС вже наступного тижня може затвердити план закупівлі боєприпасів для України – Bloomberg

13 березня 2023, 19:43
ЄС вже наступного тижня може затвердити план закупівлі боєприпасів для України – Bloomberg
Фото з вільного доступу
Блок країн-членів ЄС зайшов у глухий кут щодо питання забезпечення ЗСУ 155-мм снарядами. Їх поставка необхідна вже у 2023 році.

Євросоюз може вже наступного тижня підписати спільний план закупівель боєприпасів для України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як підрахували в ЗМІ, Україна використовує в середньому від 60 тисяч до 210 тисяч снарядів на місяць. Європейська оборонна промисловість має змогу виробляти лише 25 тисяч снарядів за цей період. рф випускає від 20 тисяч до 60 тисяч снарядів на день.

Деякі країни хотіли б бачити обов'язкове фінансування, пропорційне розміру економіки кожної держави. Інші члени ЄС хочуть, щоб будь-які внески були добровільними.

"Нове фінансування – це здебільшого політичне рішення для держав-членів. Очікується, що це питання – поряд з узгодженням кількості снарядів, які поставлятимуться, – буде винесено на перший план під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС наступного тижня, перед самітом лідерів у Брюсселі, де ця тема також стоятиме на порядку денному", – додало видання.

 

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