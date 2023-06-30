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ПОЛІТИКА

ЄС взяв зобов'язання щодо стабільного фінансування України на найближчі роки

30 червня 2023, 11:08
ЄС взяв зобов'язання щодо стабільного фінансування України на найближчі роки
Фото: Укрінформ
Європейська Рада підтвердила готовність ЄС надавати постійне військове забезпечення та підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, зокрема через Військову допомогу ЄС Місія та Європейський фонд миру.

За підсумками саміту Євросоюзу в Брюсселі, країни-члени збільшать дипломатичні зусилля та продовжать співпрацю для забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки принципів та цілей української формули миру, включаючи проведення Глобального Саміту Миру.

Про це йдеться у тексті документа з висновками саміту.

У ньому повідомляється, що будь-яка ініціатива з метою досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні повинна базуватися на повазі до її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, Європейська Рада підтвердила готовність ЄС надавати постійне військове забезпечення та підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, зокрема через Військову допомогу ЄС Місія та Європейський фонд миру.

Також країни-члени блоку рішуче засудили підрив Каховської ГЕС та залишаються твердо відданим забезпеченню повної відповідальності росії за її агресивну війну проти України.

Повідомляється, що також Європейська Рада рішуче засуджує незаконну депортацію та передачу до росії та білорусі українських дітей та інших цивільних осіб та закликають негайно повернути їх додому.

Раніше газета Financial Times повідомляла, що ЄС планує запропонувати Україні домовленості щодо безпеки, для того щоб узгодити довгострокові зобов’язання на тлі зростання нестабільності в росії.

Ініціативу очолили Франція та Німеччина разом із Великою Британією та США.

ЄСвійнапідтримкафінансова допомога

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