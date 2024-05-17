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ЄС заборонив мовлення на території Європи ще чотирьох російських ЗМІ

17 травня 2024, 18:51
ЄС заборонив мовлення на території Європи ще чотирьох російських ЗМІ
Фото: EURACTIV
Сьогодні Рада Європейського Союзу ухвалила рішення зупинити мовлення на території Євросоюзу ще чотирьох російських пропагандистських мас-медіа: Voice of Europe, "РИА Новости", "Известия" і "российская газета".

Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

Ці російські ЗМІ перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва рф і відіграють важливу роль у розгортанні та підтримці загарбницької війни росії проти України і в дестабілізації сусідніх країн.

В Раді ЄС уточнили, посилаючись на Хартію основоположних прав, узгоджені заходи не перешкоджатимуть цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в Європейському Союзі іншу діяльність, окрім мовлення, наприклад, проводити дослідження та брати інтерв'ю.

кремль проводить систематичну міжнародну кампанію маніпулювання ЗМІ та інформацією, втручання та грубого викривлення фактів з метою виправдання та підтримки своєї повномасштабної агресії проти України, а також посилення своєї стратегії дестабілізації сусідніх країн, ЄС та його держав-членів.

Так, пропаганда, інформаційні маніпуляції та втручання неодноразово і послідовно були спрямовані проти української держави та її органів влади, українських громадян, а також європейських політичних партій, особливо у виборчі періоди, а також проти громадянського суспільства, шукачів притулку, російських етнічних меншин, гендерних меншин та функціонування демократичних інститутів в ЄС та його державах-членах.

 
ЗАБОРОНАЄвросоюзросійські змі

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