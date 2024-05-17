ЄС заборонив мовлення на території Європи ще чотирьох російських ЗМІ
Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.
Ці російські ЗМІ перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва рф і відіграють важливу роль у розгортанні та підтримці загарбницької війни росії проти України і в дестабілізації сусідніх країн.
В Раді ЄС уточнили, посилаючись на Хартію основоположних прав, узгоджені заходи не перешкоджатимуть цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в Європейському Союзі іншу діяльність, окрім мовлення, наприклад, проводити дослідження та брати інтерв'ю.
кремль проводить систематичну міжнародну кампанію маніпулювання ЗМІ та інформацією, втручання та грубого викривлення фактів з метою виправдання та підтримки своєї повномасштабної агресії проти України, а також посилення своєї стратегії дестабілізації сусідніх країн, ЄС та його держав-членів.
Так, пропаганда, інформаційні маніпуляції та втручання неодноразово і послідовно були спрямовані проти української держави та її органів влади, українських громадян, а також європейських політичних партій, особливо у виборчі періоди, а також проти громадянського суспільства, шукачів притулку, російських етнічних меншин, гендерних меншин та функціонування демократичних інститутів в ЄС та його державах-членах.