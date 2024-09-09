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ЄС загрожує розпад, якщо не відбудуться радикальні зміни – звіт Єврокомісії

09 вересня 2024, 15:07
ЄС загрожує розпад, якщо не відбудуться радикальні зміни – звіт Єврокомісії
Фото: wsj.com
Європа почала економічно відставати від США, і геополітична ситуація лише погіршує це відставання.
Євросоюз може втратити сенс свого існування і розвалиться, якщо не перелаштується під нову геополітичну ситуацію в світі і новий технологічний уклад світової економіки.
 
Про це йдеться у великій аналітичній доповіді колишнього президента Європейського центрального банку Маріо Драгі, зробленій на замовлення Єврокомісії. 
 
У документі зазначається, що Європа стикнулася з уповільненням темпів економічного зростання ще на початку цього століття. Різні стратегії підвищення темпів зростання з’являлися та зникали, але тенденція залишалася незмінною. За різними показниками, з 2000 року різниця у прирості доходів населення в ЄС і США стала двократною. Головною причиною економічного уповільнення Європи Драгі вважає недостатні темпи зростання продуктивності праці в Європі.
 
І це при тому, що останні десятиліття були досить сприятливими для Європи: європейським експортерам вдалося захопити значні частки ринків у країнах, що розвиваються, особливо в Азії; збільшилася доля жінок, залучених в трудову активність; геополітична ситуація була сприятливою для ЄС, оскільки Європа фактично перебувала під військовим захистом США.
 
"У світі стабільної геополітики у нас не було причин для занепокоєння щодо зростаючої залежності від країн, які, як ми сподівалися, залишаться нашими друзями. Але основи, на яких ми будували, зараз руйнуються. Попередня глобальна парадигма згасає", – пише Драгі у своєму звіті. 
 
Зокрема він посилається на закінчення епохи швидкого зростання світової торгівлі, посилення конкуренції з боку неєвропейських країн і обмеження доступу до закордонних ринків. Крім того, Європа раптово втратила свого найважливішого постачальника енергоносіїв – росію. І це на тлі порушення геополітичної стабільності в світі. Це лише посилило проблеми, першопричиною яких є технологічне відставання Європи.
 
"Європа значною мірою пропустила цифрову революцію, очолювану Інтернетом, і підвищення продуктивності, яке вона принесла. Насправді розрив у продуктивності між ЄС і США значною мірою пояснюється технологічним сектором. ЄС слабкий у нових технологіях, які стимулюватимуть майбутнє зростання. Лише чотири з 50 найбільших технологічних компаній світу є європейськими", – наголошує економіст. 
 
І на цьому тлі Європа вичерпала демографічний потенціал економічного зростання. Континент вперше в своїй новітній історії вступає в епоху, коли економіка не зможе зростати за рахунок збільшення кількості населення: єдина можливість зберегти економічне зростання – це технологічна модернізація економіки і підвищення продуктивності праці.

 

Євросоюзвійна в Україніросія окупанти

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