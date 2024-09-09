ЄС загрожує розпад, якщо не відбудуться радикальні зміни – звіт Єврокомісії

Європа почала економічно відставати від США, і геополітична ситуація лише погіршує це відставання.

Євросоюз може втратити сенс свого існування і розвалиться, якщо не перелаштується під нову геополітичну ситуацію в світі і новий технологічний уклад світової економіки.

Про це йдеться у великій аналітичній доповіді колишнього президента Європейського центрального банку Маріо Драгі, зробленій на замовлення Єврокомісії.

У документі зазначається, що Європа стикнулася з уповільненням темпів економічного зростання ще на початку цього століття. Різні стратегії підвищення темпів зростання з’являлися та зникали, але тенденція залишалася незмінною. За різними показниками, з 2000 року різниця у прирості доходів населення в ЄС і США стала двократною. Головною причиною економічного уповільнення Європи Драгі вважає недостатні темпи зростання продуктивності праці в Європі.

І це при тому, що останні десятиліття були досить сприятливими для Європи: європейським експортерам вдалося захопити значні частки ринків у країнах, що розвиваються, особливо в Азії; збільшилася доля жінок, залучених в трудову активність; геополітична ситуація була сприятливою для ЄС, оскільки Європа фактично перебувала під військовим захистом США.