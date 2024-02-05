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ПОЛІТИКА

ЄС захищає фінансування агенції ООН попри її ймовірну допомогу Хамас

05 лютого 2024, 14:19
ЄС захищає фінансування агенції ООН попри її ймовірну допомогу Хамас
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Боррель наголосив, що роль агенції виходить далеко за межі допомоги, яку вона надає безпосередньо в Газі, оскільки "відіграє центральну роль у всій операції з надання допомоги" в секторі.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав продовжувати підтримку Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA) попри те, що кількох його співробітників запідозрили в причетності до нападу Хамас на Ізраїль.

Про це йдеться в заяві Борреля, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх дій, повідомляє Укрінформ.

"Хоча емоції, що спонукають до призупинення фінансування, зрозумілі, політична відповідальність повинна виходити за межі емоцій та враховувати наслідки такого кроку. Припинення фінансування UNRWA було б непропорційним та небезпечним", – зазначив Боррель.

Він вказав що Європейська комісія, Німеччина та Франція вирішили не припиняти свої внески, а деякі держави-члени ЄС навіть збільшать їх.

Топдипломат ЄС заявив, що звинувачення проти співробітників агенції є серйозними, і ніхто з винних не повинен залишитися безкарним, однак, додав він, UNRWA відреагувала негайно, і контракти з обвинуваченими співробітниками розірвали.

"Наразі триває розслідування Управління служб внутрішнього нагляду ООН, і я впевнений, що воно буде доповнене початком незалежного зовнішнього розслідування до того, як наприкінці місяця має надійти наступний платіж від Єврокомісії", – зауважив Боррель.

Він наголосив, що роль агенції виходить далеко за межі допомоги, яку вона надає безпосередньо в Газі, оскільки "відіграє центральну роль у всій операції з надання допомоги" в секторі.

"Якщо UNRWA припинить або обмежить надання послуг, що може статися вже наприкінці лютого, це значно погіршить нинішню драматичну гуманітарну кризу. На кону життя сотень тисяч палестинців, і не лише в Газі... Неправомірні дії окремих осіб ніколи не повинні призводити до колективного покарання всього населення", – переконаний Боррель.

ООНБоррельХамас: Ізраїль

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