ЄС закличе Китай припинити бути "рятівником" для рф

Кая Каллас закликала Пекін припинити матеріальну підтримку, яка сприяє посиленню військово-промислового комплексу рф

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для безпеки Європи.

Про це повідомляє Дипломатична служба ЄС.

Заява пролунала 2 липня у Брюсселі під час 13-го Стратегічного діалогу між Європейським Союзом та Китаєм, який відбувся під спільним головуванням Верховної представниці ЄС Каї Каллас та міністра закордонних справ КНР Ван І.

Під час зустрічі Каллас наголосила, що участь китайських компаній в постачанні ресурсів, які можуть бути використані у війні проти України, становить серйозну загрозу європейській безпеці.

Вона закликала Пекін негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку, яка сприяє посиленню військово-промислового комплексу росії.

Окрім того, представниця ЄС закликала Китай сприяти досягненню повного та безумовного припинення вогню, а також встановленню справедливого й сталого миру в Україні на основі поваги до Статуту ООН.