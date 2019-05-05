ЄС закликає негайно припинити ракетні обстріли Ізраїлю з сектору Гази

Армія заявила, що десятки снарядів з сектора Гази були перехоплені системою ПРО "Залізний купол". В результаті обстрілу, як повідомляється, постраждали щонайменше троє людей

Ізраїльські сили оборони завдали серію ударів по сектору Гази з суші і повітря, після того, як в напрямку Ізраїлю було випущено близько 250 ракет.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що завдали ударів по більш ніж 100 цілям в секторі Гази, що належать руху ХАМАС, інформує The Times of Israel.

За повідомленням військових, були атаковані кілька з'єднань ХАМАС в місті Газа, які використовувалися для навчань і виробництва зброї.

Одне з них нібито використовувалася військово-морськими силами організації. Крім того під удар потрапили кілька з'єднань Ісламського джихаду на території Сектора і ряд ракетних установок на аванпостах уздовж кордону.

В результаті загинули двоє чоловіків, які, як повідомлялося, були операторами ракетних установок.

Також, як заявляє турецьке інформаційне агентство Anadolu в результаті ізраїльських ударів постраждала будівля, в якій знаходився їхній офіс. Туреччина назвала це "злочином проти людства".

Європейський Союз закликав негайно припинити ракетні удари по Ізраїлю з боку сектора Газа.

"Ракетний вогонь з Гази в бік Ізраїлю повинен бути негайно припинений. Терміново необхідна деескалація цієї небезпечної ситуації для забезпечення захисту життя мирних жителів. Ізраїльтяни і палестинці мають право жити в мирі, безпеці та гідності. Тільки політичне рішення може покласти край насильству", - йдеться в заяві спікера зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

Нагадаємо, що масові обстріли в Ізраїлі збіглися за часом із приїздом до країни учасників "Євробачення". Через обстріли в місті Модіїні скасовано концерт за участю колишніх ізраїльських конкурсантів "Євробачення", репетиції до самого конкурсу проходять у Тель-Авіві згідно з графіком.

Глава прес-служби ЦАХАЛу Ронен Манеліс в інтерв'ю 13-му ізраїльського телебачення повідомив, що після закінчення шабата буде розпочато обмежений призов резервістів розвідувальних підрозділів, управління тилом, протиповітряної і протиракетної оборони.