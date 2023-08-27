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ПОЛІТИКА

ЄС закликає росію відновити зерновий коридор – Reuters

27 серпня 2023, 16:12
ЄС закликає росію відновити зерновий коридор – Reuters
17 липня 2023 року росія вийшла із зернової угоди.

Високопоставлений представник Європейського Союзу закликав росію відновити угоду, що дозволяє безпечно експортувати зерно з України через порти Чорного моря.

Про це повідомляє Reuters

Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що російські обмеження на транспортування українського зерна через Чорне море створюють проблеми не тільки для Києва, але і для багатьох країн, що розвиваються.

"росія використовує зерно як зброю... ми підтримуємо всі зусилля Організації Об'єднаних націй та Туреччини щодо Чорноморської зернової ініціативи", - заявив він журналістам, додавши, що блок надає Україні альтернативні торгові маршрути, які називають маршрутами солідарності, для зерна та іншого експорту.

Домбровскіс зазначив, що близько 45 мільйонів тонн зерна, насіння олійних культур та супутніх товарів було експортовано альтернативними маршрутами через Польщу та Румунію, що стало важливим рятувальним колом для України.

17 липня 2023 року росія вийшла із зернової угоди. Окупанти зняли всі гарантії безпеки та пригрозили, що будуть атакувати всі цивільні судна, які рухатимуться в бік українських портів. Відразу після цього росіяни почали бити по портовій та зерновій інфраструктурі на півдні України.

ЄСзернова угодавійна в Українірф тероризм

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