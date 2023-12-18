ЄС закликає росію звільнити журналістку "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву

Минулого тижня середу російський режим порушив ще одну кримінальну справу проти журналістки Татаро-башкирської служби "Радіо Свобода" Алсу Курмашевої.

Європейський Союз вимагає від рф звільнити утримувану в СІЗО журналістку "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву.

Про це йдеться у X (Twitter) високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля.

"ЄС закликає російську владу негайно звільнити журналістку Алсу Курмашеву, якій загрожує до 15 років позбавлення волі за журналістську діяльність. російська влада має забезпечити безпеку журналістів та їхнє право на свободу слова, а також припинити їхнє переслідування", – написав Боррель.

Минулого тижня середу російський режим порушив ще одну кримінальну справу проти журналістки Татаро-башкирської служби "Радіо Свобода" Алсу Курмашевої – за статтею щодо "фейків" про російську армію. Раніше суд у Казані визнав її винною в неповідомленні про друге громадянство і засудив до штрафу 10 тисяч рублів. Зараз Курмашева перебуває у СІЗО по справі щодо порушення закону про "іноземних агентів".

Алсу Курмашева – громадянка США та росії, живе у Празі з чоловіком та двома дітьми. До росії вона приїхала 20 травня через сімейні обставини. 2 червня Курмашеву затримали в аеропорту Казані, коли вона чекала рейсу, щоб повернутись до Чехії. У неї вилучили американський і російський паспорти.