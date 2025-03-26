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ЄС закликає жителів мати триденні запаси їжі та води на випадок кризи

26 березня 2025, 10:57
ЄС закликає жителів мати триденні запаси їжі та води на випадок кризи
Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Роксана Мінзату презентує стратегію в середу.
Європейська комісія попереджає про необхідність запасів продовольства та ресурсів на три дні у разі кризової ситуації.
 
Про це пише Politico.
 
"У разі екстремальних збоїв початковий період є найбільш критичним", - зазначається в документі, який розглядає можливі сценарії, включаючи військові конфлікти, кібератаки, пандемії та стихійні лиха.
 
Європа залишається у стані постійної готовності після пандемії Covid-19 та війни в Україні, зазначають автори стратегії.
 
У документі йдеться, що жодна з великих криз останніх років не була короткочасною або ізольованою, і Європа більше не може дозволити собі лише реагувати на виклики, а має їх передбачати.
 
Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Роксана Мінзату презентує стратегію в середу.
 
Документ передбачає створення стійкого механізму управління загрозами, незалежно від їх походження. Серед основних заходів - рекомендації щодо зберігання запасів, кризового планування, забезпечення доступу до укриттів та критичних ресурсів.

 

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