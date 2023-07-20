ЄС залишив без змін "терористичний список" на наступні 6 місяців

Рада Європейського Союзу переглянула і продовжила дію "терористичного списку" ЄС на наступні півроку.

Список включає замороження фінансових активів і заборону на подорожі до ЄС осіб та установ, що включені до цього переліку.

Цю інформацію оприлюднено на сайті Європейської Ради.

"Рада ЄС сьогодні оновила, без змін, так званий "терористичного списку", який визначає осіб, групи та установи, на яких поширюються обмежувальні заходи з огляду на боротьбу з тероризмом. 13 осіб та 21 група та установа, що включені до списку, є суб’єктами для заморожування їх фондів та інших фінансових активів в ЄС. На додаток, операторам ЄС заборонено надавати їм будь-які фонди або економічні ресурси", - йдеться на сайті.

ЄС створив терористичний список на виконання резолюції РБ ООН 1373/2001, яка була прийнята після терористичної атаки на США 11 вересня 2001 року, та переглядає його із рівними часовими інтервалами кожні півроку.