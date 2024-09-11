​ЄС запевнив, що продовжить підтримувати українську енергетику під час наближення зими

До червня цього року Фонд підтримки енергетики України мобілізував понад 500 мільйонів євро.

Євросоюз продовжить підтримувати Україну, зокрема, у сфері енергетики в міру наближення зими.

Про це йдеться у звіті про стан енергетики у ЄС за 2024 рік, оприлюдненому на сайті Єврокомісії.

Єврокомісарка з питань енергетик Кадрі Сімсон зауважила, що цей звіт демонструє, що блок "більше не перебуває під владою трубопроводів путіна і ми продовжуємо підтримувати наших українських партнерів у міру наближення зими". Також Сімсон наголосила, що триває робота з ENTSO-E над збільшенням максимальної потужності експорту електроенергії до України.

У документі йдеться, що синхронізація українських та молдавських мереж із континентальною європейською мережею допомогла стабілізувати енергосистему України, а потужність обміну електроенергією наразі досягла 1,7 ГВт для комерційної торгівлі. Це також дозволяє Україні отримувати вигоду з екстреного імпорту.