ЄС запропонував Україні власний варіант угоди про корисні копалини – Politico

Голова Євроради Антоніу Кошта говорив, що ЄС не вимагатиме від України жодних її природних ресурсів в обмін на допомогу.

Євросоюз запропонував Україні власну угоду щодо "критично важливих матеріалів".

Єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що представив альтернативну пропозицію українським чиновникам. Вони зустрілися в Києві під час візиту Єврокомісії, приуроченого до третьої річниці початку війни росії проти України.

За словами єврокомісара Сежурне, 21 із 30 критично важливих матеріалів, необхідних Європі, можуть бути надані Україною в рамках "взаємовигідного партнерства".