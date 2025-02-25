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ЄС запропонував Україні власний варіант угоди про корисні копалини – Politico

25 лютого 2025, 10:05
ЄС запропонував Україні власний варіант угоди про корисні копалини – Politico
Голова Євроради Антоніу Кошта говорив, що ЄС не вимагатиме від України жодних її природних ресурсів в обмін на допомогу.
Євросоюз запропонував Україні власну угоду щодо "критично важливих матеріалів".
 
Про це повідомляє Politico.
 
Єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що представив альтернативну пропозицію українським чиновникам. Вони зустрілися в Києві під час візиту Єврокомісії, приуроченого до третьої річниці початку війни росії проти України.
 
За словами єврокомісара Сежурне, 21 із 30 критично важливих матеріалів, необхідних Європі, можуть бути надані Україною в рамках "взаємовигідного партнерства".
 
"Додаткова цінність Європи полягає в тому, що ми ніколи не попросимо угоди, яка не буде взаємовигідною", - сказав чиновник, натякаючи на Дональда Трампа.
 
Деталі європейської угоди поки що не відомі.
 
ЄСвійна в Україніросія окупанти

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