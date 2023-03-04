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ЄС запрошує треті країни до закупівлі боєприпасів для України

04 березня 2023, 19:59
ЄС запрошує треті країни до закупівлі боєприпасів для України
Фото: Укрінформ
Європейський союз запрошує треті країни до колективного постачання боєприпасів Україні.

Пропозиція є частиною плану ЄС з надання допомоги в забезпеченні України великою кількістю дешевих боєприпасів.

Про це пише Politico.

Це має підвищити здатність Європи виробляти і поповнювати свої власні запаси, які також виснажуються.

Згідно з представленою схемою, країни повинні будуть робити внески в колективний фонд - Європейський фонд миру. 

І потім ЄС вестиме переговори про укладення спільного контракту на постачання боєприпасів, йдеться в ЗМІ.

Така можливість залучення країн, які не входять до ЄС, для поповнення фонду вперше прозвучала минулого тижня в проекті спільного плану закупівель Європейського Союзу. 

В документі мова йдеться про те, що партнерам-однодумцям можна запропонувати підтримати зусилля шляхом добровільних фінансових внесків.

"Що ми також спробуємо зробити, так це спонукати деякі треті країни зробити свій внесок. Так, ми ведемо переговори з норвежцями, і є потенційний інтерес з боку канадців", - пише американське видання.

Проте знайшлося три дипломати, які висловили скептичне ставлення до потенційної участі Канади,і зазначили, що це може розглядатися як прокладання шляху для приєднання США - варіант, який не всі будуть вітати, особливо Франція.

Європейський фонд мируЄСбоєприпаси

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