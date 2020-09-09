ЄС запровадить санкції проти 40 представників білоруського режиму

Санкції передбачають заборону на в’їзд до країн ЄС та замороження фінансових активів на території блоку

У санкційному списку будуть особи, котрі брали участь у фальшуванні результатів президентських виборів та причетні до жорстокого придушення протестів в Білорусі.

Країни Європейського союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію оприлюднило "Польське радіо" із посиланням на інформацію європейських дипломатів.

У санкційному списку будуть особи, котрі брали участь у фальшуванні результатів президентських виборів та причетні до жорстокого придушення протестів в Білорусі.

За словами одного із дипломатів, список поки що є неповним, оскільки досі тривають дискусії чи у списку повинен бути Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до країн ЄС та замороження фінансових активів на території блоку.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що ЄС до середини вересня має намір запровадити санкції проти 31 високопоставленого чиновника Білорусі, в тому числі проти глави МВС.

За даними ЗМІ, Лукашенко під санкції не потрапить. Німеччина, яка протягом шести місяців головує в ЄС, хоче більше часу для діалогу і залишити відкритою можливість додавання імені президента на більш пізньому етапі.

Як відомо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Лукашенком.

Нагадаємо, що на передодні влада Білорусі підтвердила затримання Колесникової