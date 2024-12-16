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ЄС запровадив санкції проти 26 осіб і двох компаній з білорусі

16 грудня 2024, 17:11
ЄС запровадив санкції проти 26 осіб і двох компаній з білорусі
Фото: EPA/UPG
Нові санкції ЄС стосуються суддів, які виносили вироки опонентам лукашенка
Рада ЄС ухвалила обмежувальні заходи щодо ще 26 фізичних осіб та двох компаній у зв’язку з репресіями проти нелояльних до режиму олександра лукашенка. 
 
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
 
Нові санкції ЄС стосуються суддів, які виносили вироки опонентам лукашенка, та представників силових структур, що залучені до переслідування нелояльних до влади.
 
Також під санкціями опинилися очільники пенітенціарних установ, де тримають політв’язнів.
 
Окрім того, це власники, співвласники або члени правлінь компаній, які мають привілеї від режиму лукашенка та причетні до обходу європейських санкцій. 
 
Юридичні особи, що потрапили під обмеження – білоруська компанія "ВЛАТЕ Логистик" (у санкційному списку і п’ять осіб з її співвласників), а також "Рузэкспедиция" та її власник Олег Орлов. 
 
З доповненим списком "білоруські" санкції ЄС тепер поширюються на 287 осіб і 39 компаній. 
Білорусьвійна в Україніросія окупанти

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