ЄС запровадив санкції проти росіян за обстріл Києва на початку липня

Під санкції потрапили російські компанії, які постачали для "Шахедів" і "Гераней" електронні компоненти.

Рада Європейського Союзу вирішила застосувати обмежувальні заходи проти однієї фізичної і п’яти юридичних осіб, пов'язаниз з агресією рф проти України. Зокрема, санкції запроваджуються у зв’язку з жорстокою навмисною воєнною кампанією, яка призводить до уражень цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Санкції пов’язані із смертельними масованими ударами по Києву у ніч на 1 і у ніч на 5 липня. Підсанкційні особи входять до російського військово-промислового комплексу, зокрема, займаються виробництвом дронів. Усі п’ять юридичних компаній, проти яких запровадили санкції, входять до групи компаній "АБС Електро", які розробляють і створюють електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для дронів. Зокрема, ці компанії допомагають розробляти системи, які посилюють спроможності російських безпілотних літальних апаратів. Йдеться про такі дрони як "Шахед" і "Герань". Для цих дронів посилюють їхню стійкість до радіоелектронної боротьби.