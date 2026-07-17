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ЄС запровадив санкції проти росіян за обстріл Києва на початку липня

17 липня 2026, 15:55
ЄС запровадив санкції проти росіян за обстріл Києва на початку липня
Фото: з відкритих джерел
Під санкції потрапили російські компанії, які постачали для "Шахедів" і "Гераней" електронні компоненти.
Рада Європейського Союзу вирішила застосувати обмежувальні заходи проти однієї фізичної і п’яти юридичних осіб, пов'язаниз з агресією рф проти України. Зокрема, санкції запроваджуються у зв’язку з жорстокою навмисною воєнною кампанією, яка призводить до уражень цивільної інфраструктури. 
 
Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
 
Санкції пов’язані із смертельними масованими ударами по Києву у ніч на 1 і у ніч на 5 липня. Підсанкційні особи входять до російського військово-промислового комплексу, зокрема, займаються виробництвом дронів.  Усі п’ять юридичних компаній, проти яких запровадили санкції, входять до групи компаній "АБС Електро", які розробляють і створюють електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для дронів. Зокрема, ці компанії допомагають розробляти системи, які посилюють спроможності російських безпілотних літальних апаратів. Йдеться про такі дрони як "Шахед" і "Герань". Для цих дронів посилюють їхню стійкість до радіоелектронної боротьби.
 
Крім того, кілька компаній виробляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектора, що забезпечує значне джерело доходу для російського уряду.Разом з тим, санкції запроваджено проти Ірини Харісової, яка є головою правління групи компаній ABS Electro та директором кількох компаній, що входять до цієї групи.
 
До переліку компаній, щодо яких запроваджено санкції, відносяться наступні юридичні особи:
 
  • Акционерное общество "АБС ЗЭИМ Автоматизация";
  • "Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Автоматизация";
  • "Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством";
  • "Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Электро";
  • "Акционерное общество "Сокол Эссет". 
 
Відповідні санкції схвалені в межах санкційного режиму, який передбачає обмежувальні заходи через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Активи фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, заморожуються. Їм заборонено в межах ЄС надавати кошти або економічні ресурси, прямо чи опосередковано.  Крім того, на Харісову поширюється заборона на поїздки до ЄС. 

 

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