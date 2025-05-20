ЄС запровадив санкції проти росіян за використання хімічної зброї

Під санкції потрапили 25 фізичних та 6 юридичних осіб.

Рада Європейського Союзу у вівторок, 20 травня, запровадила санкції проти трьох підрозділів російської армії, причетних до розробки та застосування хімічної зброї проти українських військових.

Про це йдеться в офіційній заяві Ради ЄС.

Зокрема до санкційного списку потрапили Війська радіаційного, хімічного і біологічного захисту, 27-й Науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міністерства оборони російської федерації. Під санкції потрапили 25 фізичних та 6 юридичних осіб. Особам, які потрапили до санкційного списку, заморозять активи, а надання їм коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, до перелічених фізичних осіб застосовується заборона на в'їзд до ЄС.

“Це рішення було прийнято у світлі звітів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опублікованих у листопаді 2024 року та лютому 2025 року, які підтвердили наявність у зразках, зібраних на лінії зіткнення в Україні, речовин для боротьби з масовими заворушеннями, таких як хімічна речовина CS (2-хлорбензальмалонанонітрил) та споріднених сполук”, – розповіли у Раді ЄС.

Зазначається, що такі речовини використовувалися як метод ведення війни російськими військами в Україні. Це є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є росія.

Водночас росія не надала достовірних пояснень щодо широко розповсюджених повідомлень про використання речовин, які призначені для боротьби з масовими заворушеннями. Для посилення глобальної норми проти використання хімічної зброї, ЄС закликає ОЗХЗ кваліфікувати доведене використання речовин для боротьби з масовими заворушеннями як метод ведення війни.