ЄС запровадив санкції проти восьми росіян за агресію Росії в Керченській протоці
До санкційного списку додали російських моряків з кораблів "Изумруд", "Суздалец", "Дон", а також морських прикордонників, які брали участь в нападі на українські судна в Керченській протоці, вказує "Медуза".
Санкції ввели голови прикордонного управління так званого ФСБ Криму та Севастополя Серія Станкевича, командувача військами Південного воєнного округу Олександра Дворнікова.
Також проти командира малого протичовного корабля "Суздалец" Сергія Щербакова, начальника служби пункту управління так званого ФСБ по Криму та Севастополю Сергія Ромашкіна, начальника служби пунтку управління ФСБ в Керчі Олексія Шахотіна, заступника управління Андрія Шеіна, командира корабля "Дон" прикордонної служби РФ Олексія Саляєва та командира корабля "Изумруд" Андрія Шицпицина.
Нагадаємо, що Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) у середу, 6 березня 2019 року, затвердив запровадження санкцій проти росіян, яких в Євросоюзі вважають причетними до інциденту із захопленням українських суден поблизу Керченської протоки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"