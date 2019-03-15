ЄС запровадив санкції проти восьми росіян за агресію Росії в Керченській протоці До санкційного списку додали російських моряків

Європейський Союз запровадив санкції проти 8 росіян за агресію Росії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, унаслідок якої троє українських моряків отримали травми. Усі 24 українця нині перебувають у СІЗО Москви.

Фото: з вільних джерел

До санкційного списку додали російських моряків з кораблів "Изумруд", "Суздалец", "Дон", а також морських прикордонників, які брали участь в нападі на українські судна в Керченській протоці, вказує "Медуза". Санкції ввели голови прикордонного управління так званого ФСБ Криму та Севастополя Серія Станкевича, командувача військами Південного воєнного округу Олександра Дворнікова. Також проти командира малого протичовного корабля "Суздалец" Сергія Щербакова, начальника служби пункту управління так званого ФСБ по Криму та Севастополю Сергія Ромашкіна, начальника служби пунтку управління ФСБ в Керчі Олексія Шахотіна, заступника управління Андрія Шеіна, командира корабля "Дон" прикордонної служби РФ Олексія Саляєва та командира корабля "Изумруд" Андрія Шицпицина. Нагадаємо, що Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) у середу, 6 березня 2019 року, затвердив запровадження санкцій проти росіян, яких в Євросоюзі вважають причетними до інциденту із захопленням українських суден поблизу Керченської протоки.

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