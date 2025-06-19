ЄС запроваджує мінімальні стандарти поводження з домашніми тваринами

Депутати хочуть, щоб усі собаки та коти, яких утримують в ЄС, були індивідуально ідентифіковані за допомогою мікрочипа.

Європейський парламент у четвер схвалив законопроєкт, що встановлює перші в історії мінімальні стандарти ЄС щодо розведення, утримання та поводження з котами та собаками.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Депутати хочуть, щоб усі собаки та коти, яких утримують в ЄС, були індивідуально ідентифіковані за допомогою мікрочипа.

Вони також вимагають, щоб собаки та коти з мікрочипами були зареєстровані в сумісних національних базах даних. Ідентифікаційні номери мікрочипів, а також інформація про відповідну національну базу даних, повинні зберігатися в єдиній базі даних.

Євродепутати вважають, що утримання або продаж собак і котів у зоомагазинах має бути заборонено.

Щоб усунути можливі лазівки, які дозволяють ввозити собак і котів до ЄС як некомерційних домашніх тварин, а потім продавати їх, євродепутати хочуть поширити правила не тільки на імпорт з комерційною метою, а й на некомерційне переміщення тварин.

Собаки та коти, імпортовані з третіх країн для продажу, повинні бути мікрочиповані перед в’їздом до ЄС, а потім зареєстровані в національній базі даних. Власники домашніх тварин, які в’їжджають до ЄС, повинні попередньо зареєструвати свою мікрочиповану тварину в онлайн-базі даних, принаймні за п’ять робочих днів до прибуття.

Депутати ЄП наголошують, що розведення собак та котів між батьками та нащадками, дідусями та бабусями, а також між братами та сестрами, а також між зведеними братами та сестрами має бути заборонено.

Депутати додають, що слід заборонити прив'язування тварин, за винятком випадків, коли це необхідно для лікування, а також заборонити використання нашийників з шипами та задушливих нашийників без захисних ковпачків.

Парламент ухвалив свою позицію правил ЄС щодо добробуту собак і котів 457 голосами проти 17. 86 депутатів утрималися.

Тепер депутати почнуть переговори з Радою ЄС щодо остаточного варіанту закону.

За даними Єврокомісії, близько 44 % громадян ЄС мають домашніх тварин, тому торгівля собаками та котами значно зросла в останні роки і становить 1,3 млрд євро на рік. Близько 60% власників купують собак або котів в інтернеті.