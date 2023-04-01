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ЄС запроваджує винятки із санкцій для гуманітарних цілей

01 квітня 2023, 18:58
ЄС запроваджує винятки із санкцій для гуманітарних цілей
Фото: afp.com
Рада Європейського Союзу оголосила, що забезпечить винятки із застосування санкцій, що накладаються ООН і Євросоюзом, для вирішення гуманітарних проблем.

Рада ЄС пояснила, що це рішення завершує запровадження цього винятку до 14 режимів санкцій ООН, перенесених у законодавство Євросоюзу. 

Передає Укрінформ.

"Рада ухвалила рішення змінити кілька своїх актів, що стосуються обмежувальних заходів ЄС, з урахуванням резолюції 2664 (2022) Ради Безпеки ООН, яка передбачає гуманітарний виняток із заходів із заморожування активів у режимах санкцій ООН", - написано в комюніке Ради ЄС.

Гуманітарні винятки означають, що деякі категорії гуманітарних суб'єктів, програми ООН і неурядові організації, що беруть участь у планах гуманітарного реагування ООН, можуть здійснювати операції з включеними до переліку фізичними та юридичними особами без будь-якого попереднього дозволу, якщо метою є надання гуманітарної допомоги або підтримка інших видів діяльності, що задовольняють основні потреби людини.

При цьому виняток також поширюється на власні санкційні списки ЄС, що доповнюють розпорядження ООН.

"Це забезпечить чітку основу для операторів, оскільки вони зможуть скористатися гуманітарним винятком, не роблячи відмінностей між списками ЄС і ООН. Це рішення посилає сильний сигнал гуманітарним та економічним операторам: санкції ЄС не заважають доставці гуманітарної допомоги", - йдеться в заяві.

"Це демонструє непохитну рішучість Євросоюзу уникати ненавмисних негативних наслідків санкцій для гуманітарної діяльності, а також важливість, що надається повному дотриманню міжнародного права в санкційній політиці ЄС" - написано в заяві.

ЄСсанкціївинятки

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