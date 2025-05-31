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CУСПІЛЬСТВО

ЄС запускає застосунок для перевірки віку з метою захисту дітей в інтернеті

31 травня 2025, 11:57
ЄС запускає застосунок для перевірки віку з метою захисту дітей в інтернеті
Фото: з вільних джерел
Цей застосунок може дозволити Євросоюзу посилити тиск на платформи, які, на його думку, недостатньо оцінюють ризики для неповнолітніх.

У липні 2025 року Європейський Союз запустить застосунок для перевірки віку, що дозволить суворіше дотримуватися правил захисту дітей в мережі.

Про це пише Financial Times.

Цей застосунок — попередник цифрового гаманця ідентифікації ЄС, який мають запустити у 2026 році. Він дозволить користувачам підтверджувати свій вік, не розголошуючи платформам особисту інформацію.

Поки що ЄС не ввів єдиної вимоги для перевірки віку на онлайн-платформах. Але таке юридичне зобовʼязання вже мають сайти, якими користуються неповнолітні або де розміщений порнографічний чи шкідливий контент. Цей застосунок може дозволити Євросоюзу посилити тиск на платформи, які, на його думку, недостатньо оцінюють ризики для неповнолітніх.

"Захист неповнолітніх є дуже важливим пріоритетом для нас, і ми вживатимемо тут додаткових заходів", — заявила головна посадовиця із цифрової політики ЄС Хенна Вірккунен. Вона очікує більш рішучих зусиль для захисту дітей з боку технологічних гігантів, зокрема соцмереж.

Кілька європейських країн наполягають на встановленні додаткового мінімального віку для входу в соціальні мережі на рівні ЄС. Однак Вірккунен вважає, що буде «складно» узгодити вікове обмеження, враховуючи різні сервіси та культурні особливості країн Євросоюзу.

Враховуючи це, Брюссель хоче ввести автоматичне встановлення приватності акаунтів неповнолітніх. Це має зменшити ризики небажаного контакту дітей із незнайомцями.

інтернетдітиЄвросоюз

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