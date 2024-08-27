ЄС застерігає Грузію від заборони опозиційних партій
Зовнішньополітичний речник Європейської комісії Петер Стано заявив, що плани влади Грузії заборонити опозиційний "Єдиний національний рух" у разі перемоги на парламентських виборах у жовтні не залишаться без реакції Заходу.
Про це Стано сказав у коментарі Politico.
Представник Єврокомісії зазначив, що Брюссель занепокоєний пропозицією партії влади "Грузинська мрія" заборонити "всі опозиційні партії".
"Опозиційні партії, активне громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації мають важливе значення для забезпечення підзвітності урядів і підтримки демократичних цінностей", – зазначив він.
За словами Стано, нинішній курс грузинської влади "ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС, де-факто ведучи до зупинки процесу вступу".
"Європейська комісія уважно стежить за риторикою і розвитком подій в Грузії і готова відреагувати у відповідний спосіб. Ніщо не виключено, і ми будемо діяти відповідно, якщо ці заяви (про заборону партій. – Ред.) будуть втілені", – наголосив представник Єврокомісії.
Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії пройдуть 26 жовтня 2024 року, вперше повністю за пропорційною системою, що підсилює шанси для опозиції.