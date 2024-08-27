Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС застерігає Грузію від заборони опозиційних партій

27 серпня 2024, 18:31
ЄС застерігає Грузію від заборони опозиційних партій
Фото: gettyimages.com
Представник Єврокомісії зазначив, що Брюссель занепокоєний пропозицією партії влади "Грузинська мрія" заборонити "всі опозиційні партії".

Зовнішньополітичний речник Європейської комісії Петер Стано заявив, що плани влади Грузії заборонити опозиційний "Єдиний національний рух" у разі перемоги на парламентських виборах у жовтні не залишаться без реакції Заходу.

Про це Стано сказав у коментарі Politico.

Представник Єврокомісії зазначив, що Брюссель занепокоєний пропозицією партії влади "Грузинська мрія" заборонити "всі опозиційні партії".

"Опозиційні партії, активне громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації мають важливе значення для забезпечення підзвітності урядів і підтримки демократичних цінностей", – зазначив він.

За словами Стано, нинішній курс грузинської влади "ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС, де-факто ведучи до зупинки процесу вступу".

"Європейська комісія уважно стежить за риторикою і розвитком подій в Грузії і готова відреагувати у відповідний спосіб. Ніщо не виключено, і ми будемо діяти відповідно, якщо ці заяви (про заборону партій. – Ред.) будуть втілені", – наголосив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії пройдуть 26 жовтня 2024 року, вперше повністю за пропорційною системою, що підсилює шанси для опозиції. 

опозиціяГрузіяЄвросоюз

Останні матеріали

росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Cуспільство
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 16:11
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Політика
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 10:57
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи
Політика
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи "свій-чужий" у російських військах – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 22:48
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали
Технології
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали "коридори" в російській протиповітряній обороні – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 14:32
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 12:39
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Політика
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Переклад iPress – 25 серпня 2024, 18:51
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Cуспільство
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 16:38
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється