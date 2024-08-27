ЄС застерігає Грузію від заборони опозиційних партій

Представник Єврокомісії зазначив, що Брюссель занепокоєний пропозицією партії влади "Грузинська мрія" заборонити "всі опозиційні партії".

Зовнішньополітичний речник Європейської комісії Петер Стано заявив, що плани влади Грузії заборонити опозиційний "Єдиний національний рух" у разі перемоги на парламентських виборах у жовтні не залишаться без реакції Заходу.

Про це Стано сказав у коментарі Politico.

Представник Єврокомісії зазначив, що Брюссель занепокоєний пропозицією партії влади "Грузинська мрія" заборонити "всі опозиційні партії".

"Опозиційні партії, активне громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації мають важливе значення для забезпечення підзвітності урядів і підтримки демократичних цінностей", – зазначив він.

За словами Стано, нинішній курс грузинської влади "ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС, де-факто ведучи до зупинки процесу вступу".

"Європейська комісія уважно стежить за риторикою і розвитком подій в Грузії і готова відреагувати у відповідний спосіб. Ніщо не виключено, і ми будемо діяти відповідно, якщо ці заяви (про заборону партій. – Ред.) будуть втілені", – наголосив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії пройдуть 26 жовтня 2024 року, вперше повністю за пропорційною системою, що підсилює шанси для опозиції.