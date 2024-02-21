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ЄС застосує санкції проти причетних до викрадення українських дітей

21 лютого 2024, 14:55
ЄС застосує санкції проти причетних до викрадення українських дітей
Фото: gettyimages.com
До списку потрапила і дружина російського депутата.

До нового санкційного списку ЄС проти росії додадуть осіб, безпосередньо пов'язаних з викраденням українських дітей і вивезенням їх до росії і білорусі.

Про це пише The Guardian. 

Серед них – дружина депутата російського парламенту лідера партії "Справедлива росія – за правду" Сергія Миронова – Інна Варламова. За наявними даними, вона змінила ім'я та дані про місце народження однієї депортованої дитини.

У драфті санаційного пакету зазначили, що Варламова разом зі своїм чоловіком усиновила дитину, яку викрали з дитячого будинку в Херсоні. Варламова особисто їздила в Херсонську область і незаконно вивезла двох дітей до рф. Одній дитині змінили прізвище на Миронова та місце народження на Подольськ, росія.

Інша особа зі списку – Марина Пещанська – уповноважена з прав дитини в Севастополі. У своїй ролі вона особисто займалася незаконним перевезенням дітей із дитячого будинку окупованого Мелітополя до Севастополя (окупований Крим). 

У списку значиться кілька білорусів, у тому числі Ольга Волкова, яку називають "однією з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими родинами".

Згідно з минулорічним дослідженням Єльського університету, білорусь звинуватили у викраденні 2400 українських дітей.

Також у драфті списку значився Дмитро Демідов, названий у документі як "одна з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими родинами".

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