ЄС засудив відновлення бойових дій у Нагірному Карабаху

Окремо події прокоментували у Франції. Там вимагають скликати екстрене засідання Радбезу ООН.

Європейський Союз засуджує військову ескалацію в районі Нагірного Карабаху, висловлює жаль щодо загиблих і закликає негайно припинити бойові дії, зокрема поточні з боку Азербайджану.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, яку опублікувала пресслужба Євросоюзу.

За його словами, азербайджанській стороні варто терміново повернутися до діалогу з вірменами в Нагірному Карабасі. Загострення не має стати приводом для силового відселення місцевих жителів.

"Насильство має зупинитися, щоб створити сприятливе середовище для миру та переговорів щодо нормалізації. Необхідна справжня прихильність усіх сторін, щоб працювати над досягненням узгоджених результатів. ЄС залишається повністю залученим до сприяння діалогу", – додав Боррель.

Окремо "антитерористичні заходи локального характеру" з боку Баку прокоментувала Франція, "рішуче" засудивши їх.

"Жодним приводом не можна виправдати такі односторонні дії, які загрожують тисячам цивільних, що вже постраждали від місяців незаконної блокади, і суперечать зусиллям міжнародного співтовариства з досягнення врегулювання шляхом переговорів", – наголосили в заяві французького Міністерства закордонних справ.

Країна закликала Азербайджан негайно зупинити бойові дії та поважати міжнародне право. Там покладають на Баку "повну відповідальність за долю мирних" у Нагірному Карабасі.

Також Франція виступила з вимогою екстрено скликати засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй через загострення ситуації. У МЗС зазначили: "Ми тісно співпрацюємо зі своїми європейськими та американськими партнерами, щоб забезпечити сильну відповідь на цю неприйнятну атаку, відповідну ризикам, які вона створює для безпеки регіону".

В ОП також відреагували на загострення у Карабасі.

"Чергове нагадування всім пострадянським країнам: росія завжди і всіх зраджує. А російська "миротворчість" або "членство в російськоцентричній ОДКБ" - це незмінний ніж у спину в кризовій ситуації. Якщо ви, звичайно, не готові делегувати росії частину своєї суб'єктності та суверенітету" , - написав він.

Подоляк наголошує, що з росією не можна підписувати жодні договори, вести серйозні переговори, приймати "миротворчі контингенти" або відчиняти двері для російської пропаганди та корупції.

"Дружба" з росією завжди закінчується однаково", - додав радник голови ОП.

москва заявила про "стурбованість" через відновлення Азербайджаном бойових дій у Карабаху та стверджує, що Баку не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.