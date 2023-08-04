Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ЄС засудив вирок Навальному

04 серпня 2023, 20:42
ЄС засудив вирок Навальному
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Це покарання з урахуванням попереднього 9-річного терміну.

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у п’ятницю засудив вирок московського міського суду про 19 років ув’язнення для російського опозиціонера Алексєя Навального у справі про створення "екстремістської спільноти".

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ.

Євросоюз, за словами Борреля, "рішуче засуджує" рішення московського суду щодо Навального, а також той факт, що засідання відбувалось у закритому режимі у виправній колонії суворого режиму за межами москви.

"Це також показує, наскільки сильно російська влада боїться його. Навальний є ще одним прикладом триваючих систематичних репресій з боку російської влади та її нехтування правами людини власних громадян", – вважає топ-дипломат Євросоюзу.

Також Боррель нагадав, що ЄС і далі засуджує отруєння Навального російськими спецслужбами у серпні 2020 року, а також відмову москви виконувати рішення Європейського суду з прав людини про його негайне звільнення з в'язниці.

Нагадавши про випадки тортур і жорстокого поводження з Навальним у в’язниці, головний дипломат ЄС підкреслив, що "політичне керівництво росії несе відповідальність за його безпеку і здоров'я, за що буде притягнуто до відповідальності".

московський міський суд засудив російського опозиціонера Алєксєя Навального до 19 років у колонії особливого режиму. Судді визнали його винним за шістьма статтями звинувачення, включно зі "створенням екстремістської спільноти"(Фонду боротьби з корупцією), "фінансуванням екстремістської діяльності» та «публічними закликами до здійснення екстремістської діяльності".

"Це покарання призначено з урахуванням попереднього: у 2022 році Лефортовський суд засудив його до дев'яти років суворого режиму та штрафу в 1,2 млн рублів за особливо велике шахрайство та неповагу до суду. Колонія особливого режиму призначена Навальному як особливо небезпечному рецидивісту", – повідомляє російська пропагандистська агенція «Интерфакс».

Вирок Навальному московський міський суд ухвалював на виїзному засіданні у виправній колонії №6 у Володимирській області, де Навальний відбуває дев'ятирічний термін. Після набуття чинності вироку, Навальний буде переведений до колонії особливого режиму.

ЄСНавальнийвирок

Останні матеріали

Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється