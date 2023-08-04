ЄС засудив вирок Навальному

Це покарання з урахуванням попереднього 9-річного терміну.

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у п’ятницю засудив вирок московського міського суду про 19 років ув’язнення для російського опозиціонера Алексєя Навального у справі про створення "екстремістської спільноти".

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ.

Євросоюз, за словами Борреля, "рішуче засуджує" рішення московського суду щодо Навального, а також той факт, що засідання відбувалось у закритому режимі у виправній колонії суворого режиму за межами москви.

"Це також показує, наскільки сильно російська влада боїться його. Навальний є ще одним прикладом триваючих систематичних репресій з боку російської влади та її нехтування правами людини власних громадян", – вважає топ-дипломат Євросоюзу.

Також Боррель нагадав, що ЄС і далі засуджує отруєння Навального російськими спецслужбами у серпні 2020 року, а також відмову москви виконувати рішення Європейського суду з прав людини про його негайне звільнення з в'язниці.

Нагадавши про випадки тортур і жорстокого поводження з Навальним у в’язниці, головний дипломат ЄС підкреслив, що "політичне керівництво росії несе відповідальність за його безпеку і здоров'я, за що буде притягнуто до відповідальності".

московський міський суд засудив російського опозиціонера Алєксєя Навального до 19 років у колонії особливого режиму. Судді визнали його винним за шістьма статтями звинувачення, включно зі "створенням екстремістської спільноти"(Фонду боротьби з корупцією), "фінансуванням екстремістської діяльності» та «публічними закликами до здійснення екстремістської діяльності".

"Це покарання призначено з урахуванням попереднього: у 2022 році Лефортовський суд засудив його до дев'яти років суворого режиму та штрафу в 1,2 млн рублів за особливо велике шахрайство та неповагу до суду. Колонія особливого режиму призначена Навальному як особливо небезпечному рецидивісту", – повідомляє російська пропагандистська агенція «Интерфакс».

Вирок Навальному московський міський суд ухвалював на виїзному засіданні у виправній колонії №6 у Володимирській області, де Навальний відбуває дев'ятирічний термін. Після набуття чинності вироку, Навальний буде переведений до колонії особливого режиму.