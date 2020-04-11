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ЄС затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів

Причиною санкцій стало придушення масових акцій протесту та фальсифікації виборів президента, що відбулися 9 серпня
"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" заморозці активів та забороні видачі віз для Лукашенка та ще 14 білорусів", - повідомив журналіст.
ЄС затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів Фото: DW

Комітет постійних представників ЄС затвердив рішення ввести персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і ще 14 білорусів.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter, передає "Європейська правда".

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" заморозці активів та забороні видачі віз для Лукашенка та ще 14 білорусів", - повідомив журналіст. 

За його інформацією, рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю. Тоді воно й набуде чинності. 

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. 

Причиною санкцій стало придушення масових акцій протесту та фальсифікації виборів президента, що відбулися 9 серпня. 

ЄС спершу вирішив не карати персонально Лукашенка, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

Нагадаємо, що у Мінську силовики розганяють протести пострілами й світлошумовими гранатами

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04 11 2020 17:08
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