ЄС збільшить фінансову підтримку Палестини

Фінансова підтримка буде йти паралельно з реформами палестинської влади, яку критики звинувачують у корупції та поганому управлінні.

Європейський Союз збільшить фінансову підтримку незалежності Палестини, надавши 1,6 млрд євро (1,8 млрд доларів) упродовж трьох років.

Про це виданню Reuters розповіла єврокомісарка у справах Середземномор’я Дубравка Суїка.

За її словами, фінансова підтримка буде йти паралельно з реформами палестинської влади, яку критики звинувачують у корупції та поганому управлінні.

"Ми хочемо, щоб вони самі себе реформували, тому що без реформ вони не будуть достатньо сильними та не заслуговуватимуть довіри, щоб бути співрозмовниками не лише для нас, але й для Ізраїлю", – сказала Суїка.

620 мільйонів євро підуть на фінансову підтримку та реформу ПА, 576 мільйонів євро на "стійкість і відновлення" Західного берега та Гази, а 400 мільйонів євро надійдуть у вигляді позик від Європейського інвестиційного банку за умови схвалення його керівного органу. Загалом середня підтримка ЄС ПА склала близько 400 мільйонів євро за останні 12 років.