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ЄС збільшить фінансову підтримку Палестини

14 квітня 2025, 10:57
ЄС збільшить фінансову підтримку Палестини
Фото: Укрінформ
Фінансова підтримка буде йти паралельно з реформами палестинської влади, яку критики звинувачують у корупції та поганому управлінні.
Європейський Союз збільшить фінансову підтримку незалежності Палестини, надавши 1,6 млрд євро (1,8 млрд доларів) упродовж трьох років. 
 
Про це виданню Reuters розповіла єврокомісарка у справах Середземномор’я Дубравка Суїка.
 
За її словами, фінансова підтримка буде йти паралельно з реформами палестинської влади, яку критики звинувачують у корупції та поганому управлінні.
 
"Ми хочемо, щоб вони самі себе реформували, тому що без реформ вони не будуть достатньо сильними та не заслуговуватимуть довіри, щоб бути співрозмовниками не лише для нас, але й для Ізраїлю", – сказала Суїка.
 
620 мільйонів євро підуть на фінансову підтримку та реформу ПА, 576 мільйонів євро на "стійкість і відновлення" Західного берега та Гази, а 400 мільйонів євро надійдуть у вигляді позик від Європейського інвестиційного банку за умови схвалення його керівного органу. Загалом середня підтримка ЄС ПА склала близько 400 мільйонів євро за останні 12 років.
 
"Зараз ми надійно інвестуємо в Палестинську автономію", – зазначила Суїка.
 
Таку заяву вона зробила напередодні першого "політичного діалогу на високому рівні" між міністрами закордонних справ Європейського Союзу та високопосадовцями Палестини, зокрема прем’єр-міністром Мохаммада Мустафу. Зустріч повинна пройти в понеділок  у Люксембурзі. 
 
ЄС є найбільшим донором палестинців, і офіційні особи ЄС сподіваються, що палестинська влада, яка керує Західним берегом, може одного разу взяти на себе відповідальність за Газу після закінчення війни між Ізраїлем і бойовиками Хамас.

 

ЄСПалестинадопомога

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