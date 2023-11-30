ЄС збільшить постачання боєприпасів в Україну до 480 тисяч снарядів

Наступного року Євросоюз збільшить виробництво снарядів до мільйона.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну Євросоюз адаптував оборонну промисловість до умов війни. Європа збільшить допомогу для України до 480 тисяч снарядів, а наступного року доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.

Про це під час під час виступу на річній конференції Європейського оборонного агентства у Брюсселі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Укрінформ".

"Після початку російської агресії ми вперше мобілізували оборонну промисловість Європи, щоб вона відповідала умовам війни. Європейський оборонний фонд був доповнений EDIRPA , що надалі дозволило прийняти ASAP (Акт сприяння виробництву боєприпасів – ред.). 480 тисяч артилерійських снарядів були поставлені, або в процесі поставок в Україну. Наступного року ми будемо здатні виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Це було неможливо уявити собі усього рік тому. І це вже означає масивний крок вперед у нашій оборонній співпраці", – зазначила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії додала, що потреба постачання Україні боєприпасів показала здатність європейської оборонної системи виробляти більше снарядів, щоб забезпечити і власну систему стримування й оборони.

"росія вистрілює 10 мільйонів снарядів на рік. Україна використовує 10 000 дронів на місяць. Це означає, що європейська оборонна промисловість має також мобілізуватися. Реальність є такою, що в нас немає достатньої кількості наявної зброї й боєприпасів, немає їх великих складів, існує нестача запасних частин. Тому що у мирний час ми думали, що вони нам не потрібні. Це має бути змінене", додала вона.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що влітку поточного року лідери НАТО представили новий План дій з оборонного виробництва, і у цьому вимірі Європейський Союз має точно сфокусуватися на нарощуванні виробничих спроможностей власної оборонної індустрії.

Крім того, вперше за всі часи Євросоюз надає військову допомогу країні, яка знаходиться у війні, просто тут, у Європі.

"Ми надали Україні скоординовану на рівні ЄС допомогу в обсязі 5,6 мільярда євро, щоб поставляти танки, гелікоптери, системи протиповітряного захисту, ракети та боєприпаси. Ми організовували тренувальні місії й до того, але зараз ми вперше тренуємо війська, які залучені до війни між державами в Європі, і ми здійснюємо таке тренування за допомогою Місії, яка керується зі штабу у Брюсселі", – додала президентка Європейської Комісії.