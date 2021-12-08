ПОЛІТИКА НОВИНИНевдовзі інституції ЄС зможуть витрачати більше на рейси приватних літаків для своїх топ-посадовців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС збільшить витрати на приватні польоти для топ-посадовців
Було доступно менше комерційних рейсів, і тому збільшення суми покликане забезпечити доступність рейсів, якщо з часом такі проблеми не зникнуть
Фото: afp.com
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Згідно з документом у базі тендерів ЄС, навіть незважаючи на те, що блок зобов’язується скоротити викиди для досягнення своїх кліматичних цілей, Брюссель збільшив суму, яку він передбачає витратити на авіарейси для посадових осіб, до 13,5 млн євро.
Новий чотирирічний контракт, який покриває польоти для Європейської комісії, Європарламенту, Ради ЄС та Служби зовнішніх дій, замінює існуючу п'ятирічну угоду, яка встановлює 10,71 млн євро як максимальну суму, яку можна витратити на приватні літаки між 2016 і 2021 роками.
Речник Єврокомісії заявив, що новий контракт, який охоплює приблизно 1606 годин польоту, майже половина з яких буде використовуватися для поїздок на середній відстані між 6500 і 10 000 кілометрів, відображає "потенційне зростання попиту, головним чином через пандемію".
"Було доступно менше комерційних рейсів, і тому збільшення суми покликане забезпечити доступність рейсів, якщо з часом такі проблеми не зникнуть", - сказав речник.
"Вартість контракту відповідає оцінці потреб і не обов’язково означає, що вся сума буде витрачена"- додав він.
Новий контракт підписано після випуску в липні пакета Єврокомісії з питань клімату, який має на меті взяти курс на скорочення викидів парникових газів на 55 відсотків до 2030 року - на шляху до досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.
Голова Комісії Урсула фон дер Ляєн здійснила шість рейсів на приватних літаках у 2020 році та вісім у 2021 році. Її попередник Жан-Клод Юнкер здійснив 14 таких рейсів у 2019 році та зіштовхнувся з критикою за те, що літав на короткі відстані, такі як Страсбург.
Комісія заявила, що чартерні поїздки призначені лише для "виняткових обставин", наприклад, з міркувань безпеки або якщо комерційний рейс недоступний або не відповідає необхідним вимогам.
Читайте також: Німеччина в 2020 році внесла рекордну суму в бюджет ЄС
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 08 2021 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
- ФОТО Тихановська каже, що приїхала до США для налагодження дипломатичних відносин
- ВІДЕО У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі