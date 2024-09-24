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ЄС змінює правила перетину кордону

24 вересня 2024, 13:31
ЄС змінює правила перетину кордону
Фото: з вільних джерел
Зміни у правилах набудуть чинності із 10 листопада.
Європейський Союз запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони набудуть чинності з 10 листопада та стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями. Йдеться про нову IT-систему прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES). 
 
Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.
 
Система EES автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони, а під час першого в’їзду у охочих перетнути кордон братимуть біметричні дані: відбитки пальців та фото обличчя для ідентифікації. Їх система зберігатиме три роки. Якщо людина відмовлятиметься надати біометричні дані, їй відмовлятимуть у в'їзді. 
 
Штампів у паспорті більше не ставитимуть. Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування.Згодом при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування. 
 
Система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура проставлення штампів. 
 
Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.
 
Зазначається, що систему EES запроваджують для спрощення перетину кордонів, посилення безпеки, запобіганню використання підроблених документів та протидії нелегальній міграції. 

 

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