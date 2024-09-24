ЄС змінює правила перетину кордону

Зміни у правилах набудуть чинності із 10 листопада.

Європейський Союз запроваджує нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Вони набудуть чинності з 10 листопада та стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями. Йдеться про нову IT-систему прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES).

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів.

Система EES автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони, а під час першого в’їзду у охочих перетнути кордон братимуть біметричні дані: відбитки пальців та фото обличчя для ідентифікації. Їх система зберігатиме три роки. Якщо людина відмовлятиметься надати біометричні дані, їй відмовлятимуть у в'їзді.

Штампів у паспорті більше не ставитимуть. Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування.Згодом при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт у терміналі самообслуговування.