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ЄС зніме санкції з Мазепіна і матері покійного лідера "Вагнера" – джерела

09 вересня 2024, 12:49
ЄС зніме санкції з Мазепіна і матері покійного лідера
Фото:shutterstock.com
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС ввели санкції проти 2 300 осіб і організацій.

Євросоюз планує на цьому тижні виключити з санкційного списку російського колишнього гонщика Нікіту Мазепіна і матір померлого ватажка "вагнерівців" Віолетту Пригожину.

Про це стало відомо від джерел RFE/RL

Щопівроку дія чорного списку має продовжуватися за одностайною згодою 27 країн-членів Євросоюзу. 

Термін дії санкцій спливає 15 вересня.

Як і раніше, Угорщина вимагає виключити зі списку кілька осіб, перш ніж Будапешт дасть зелене світло на продовження санкцій.

Деякі з країн, зокрема Естонія, Латвія, Литва і Польща, заявили, що блок повинен перейти від продовження санкцій кожні шість місяців до щорічного рішення. Але проти цього виступає уряд Угорщини.

Європейські дипломати кажуть, що було досягнуто компромісу, згідно з яким у силі залишиться шестимісячне продовження, але з переліку буде виключено лише двох осіб.

Було запропоновано виключити Мазепіна і Пригожину, оскільки юридична служба ЄС вважає їхні справи слабкими.  

Екс гонщик "Формули-1" Мазепін і син російського олігарха Дмитрія Мазепіна, на початку року виграв справу в Суді ЄС про скасування санкцій проти нього, але він залишився в списку, адже ЄС вважає, що судове рішення стосується лише попереднього періоду санкцій і що з того часу Брюссель оновив списки за новими критеріями.  

Мати покійного лідера найманців групи Вагнера Євгенія Пригожина також виграла суд, але досі залишається під санкціями.

 
РосіясанкціїЄвросоюз

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