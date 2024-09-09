ЄС зніме санкції з Мазепіна і матері покійного лідера "Вагнера" – джерела
Євросоюз планує на цьому тижні виключити з санкційного списку російського колишнього гонщика Нікіту Мазепіна і матір померлого ватажка "вагнерівців" Віолетту Пригожину.
Про це стало відомо від джерел RFE/RL.
Щопівроку дія чорного списку має продовжуватися за одностайною згодою 27 країн-членів Євросоюзу.
Термін дії санкцій спливає 15 вересня.
Як і раніше, Угорщина вимагає виключити зі списку кілька осіб, перш ніж Будапешт дасть зелене світло на продовження санкцій.
Деякі з країн, зокрема Естонія, Латвія, Литва і Польща, заявили, що блок повинен перейти від продовження санкцій кожні шість місяців до щорічного рішення. Але проти цього виступає уряд Угорщини.
Європейські дипломати кажуть, що було досягнуто компромісу, згідно з яким у силі залишиться шестимісячне продовження, але з переліку буде виключено лише двох осіб.
Було запропоновано виключити Мазепіна і Пригожину, оскільки юридична служба ЄС вважає їхні справи слабкими.
Екс гонщик "Формули-1" Мазепін і син російського олігарха Дмитрія Мазепіна, на початку року виграв справу в Суді ЄС про скасування санкцій проти нього, але він залишився в списку, адже ЄС вважає, що судове рішення стосується лише попереднього періоду санкцій і що з того часу Брюссель оновив списки за новими критеріями.
Мати покійного лідера найманців групи Вагнера Євгенія Пригожина також виграла суд, але досі залишається під санкціями.