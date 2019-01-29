Європейський суд з прав людини повернув пріоритет справам Сенцова і Кольченка, - адвокат
"Раніше прийняте рішення про відкладення справ Сенцова і Кольченка до розгляду міждержавної заяви України проти Росії скасовано. Справі повернуто пріоритетний порядок розгляду, Суд повідомить про подальше його просування", - повідомив у Telegram голова Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.
Чиков також зазначив, що відкладення розгляду торкнулося тільки скарг зі Східної України, тому всіх кримських справ воно не стосується.
Нагадаємо, згідно з обвинувальним висновком, за яким у РФ засудили Сенцова і Кольченка, у квітні 2014 року Сенцов нібито створив у Криму "терористичну спільноту", яка отримувала вказівки від невідомих осіб у Києві. Метою спільноти була "дестабілізація ситуації" в Криму і "вплив на органи влади".
У 2015 році Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі, а Кольченка - до 10 років.
Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова віддати на обмін будь-яку кількість людей, аби лише звільнити всіх українських заручників і політв'язнів.
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