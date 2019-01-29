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Європейський суд з прав людини повернув пріоритет справам Сенцова і Кольченка, - адвокат

Суд скасував рішення про відкладення справ Сенцова і Кольченка до розгляду міждержавної заяви України проти РФ
Європейський суд з прав людини повернувся до пріоритетного розгляду справ українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка.
Європейський суд з прав людини повернув пріоритет справам Сенцова і Кольченка, - адвокат Фото: ukrinform.com

"Раніше прийняте рішення про відкладення справ Сенцова і Кольченка до розгляду міждержавної заяви України проти Росії скасовано. Справі повернуто пріоритетний порядок розгляду, Суд повідомить про подальше його просування", - повідомив у Telegram голова Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.

Чиков також зазначив, що відкладення розгляду торкнулося тільки скарг зі Східної України, тому всіх кримських справ воно не стосується.

Нагадаємо, згідно з обвинувальним висновком, за яким у РФ засудили Сенцова і Кольченка, у квітні 2014 року Сенцов нібито створив у Криму "терористичну спільноту", яка отримувала вказівки від невідомих осіб у Києві. Метою спільноти була "дестабілізація ситуації" в Криму і "вплив на органи влади".

У 2015 році Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі, а Кольченка - до 10 років.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна готова віддати на обмін будь-яку кількість людей, аби лише звільнити всіх українських заручників і політв'язнів.

 
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29 01 2019 20:53
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