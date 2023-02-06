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ЄСПЛ продовжує розглядати справи проти росії

06 лютого 2023, 08:58
ЄСПЛ продовжує розглядати справи проти росії
Європейський суд з прав людини на сьогодні розглядає вісім міждержавних справ проти рф.

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко написала у своєму фейсбуці, що наразі суд розглядає вісім міждержавних справ проти країни-агресорки, а також на розгляді перебуває понад 16,700 індивідуальних заяв проти росії.

Серед 8 міжнародних справ:

1️. Грузія проти росії (II) (щодо справедливої сатисфакції);

2. Грузія проти росії (IV);

3. Україна проти росії (щодо Криму) – справа вже розглядається по суті;

4. Україна та Нідерланди проти росії – з 25 січня 2023 вже стадія розгляду по суті;

5. Україна проти росії (VIII) – позов щодо захоплення моряків;

6.Україна проти росії  (IX) – щодо політики ліквідації опонентів на території держав-членів Ради Європи;

7. Україна проти росії (X) – щодо повномасштабного вторгнення; 

8. росія проти України – позов по суті про російську версію агресії проти нашої держави

"2023 рік буде особливо активний на розгляд справ проти агресора, тому ще багато роботи попереду", – зауважила Сокоренко.

 
ЄСЄСПЛсуд

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