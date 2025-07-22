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ПОЛІТИКА

ЄСПЛ відхилив позов ексдепутатів Британії щодо розслідування впливу росії на Brexit

22 липня 2025, 19:18
ЄСПЛ відхилив позов ексдепутатів Британії щодо розслідування впливу росії на Brexit
Фото: LBC
Суд визнав, що спершу реакція британської влади на підозри щодо втручання з боку росії була недостатньою, однак ці недоліки були надалі виправлені.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив позов трьох колишніх депутатів британського парламенту, які вимагали зобовʼязати уряд Великої Британії провести повноцінне розслідування щодо впливу російської дезінформації на референдум про Brexit у 2016 році та наступні вибори.

Про це повідомляє The Guardian.

У рішенні, оголошеному у вівторок, ЄСПЛ наголосив, що країни мають широкий простір для самостійного визначення засобів протидії втручанню у виборчі процеси. Суд визнав, що спершу реакція британської влади на підозри щодо втручання з боку росії була недостатньою, однак ці недоліки були надалі виправлені.

ЄСПЛ зазначив, що у Британії було проведено щонайменше два офіційних розслідування, зокрема публікацію парламентської доповіді про вплив Росії у 2020 році, а також ухвалено законодавчі зміни для посилення захисту виборчої системи від зовнішніх загроз.

"Хоча заявники критикували ці заходи як запізнілі й недостатні, вони, тим не менш, виглядають такими, що відповідають викликам, на які вказували заявники", – йдеться в рішенні ЄСПЛ.

Суд також наголосив, що хоча ризик дезінформації є реальним, визначити точний вплив іноземного втручання — зокрема з боку росії — на результати голосування "вкрай складно".

Позов подали троє колишніх депутатів, які виступали проти виходу Великої Британії з ЄС. Вони вважали, що уряд та спецслужби не здійснили належного розслідування спроб кремля вплинути на результат референдуму, чим порушили їхнє право на вільні вибори відповідно до статті 3 Протоколу І Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, ще у 2020 році тодішній прем'єр Борис Джонсон, який підтримував Brexit, публічно відкинув звинувачення у російському втручанні, назвавши їх необґрунтованими.

ЄСПЛBrexitБританіяросія загроза

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