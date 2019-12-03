ЄСПЛ визнав довічні вироки українських судів порушенням прав людини

Європейський суд з прав людини сьогодні прийняв рішення у справі довічно засудженого українця Володимира Пєтухова. ЄСПЛ рішуче засудив практику довічних вироків, оскільки "в Україні немає реалістичної перспективи звільнення від цього покарання".

"Суд нарешті визнав, що українське довічне покарання порушує права людини. Тепер є твердий юридичний аргумент: в Україні немає реалістичної перспективи звільнення від цього покарання. Мізерний шанс на помилування не є перспективою. Як наслідок, Україна порушує право цих засуджених не піддаватися тортурам і іншому неналежному поводженню чи покаранню (стаття 3 Конвенції). А тепер почнеться процес, який покаже глибину дна української правової системи", - юрист Харківської правозахисної групи Вадим Човган на своїй сторінці у Facebook, повідомляє LB.ua.

За його словами, засуджені довічно з цим рішенням суду отримали можливість звертатися в районні суди для перегляду вироків.

"Згідно з законом, рішення Європейського суду є джерелом національного права. Тобто на вирішення справи Пєтухова можна посилатися як на норму права і звільняти окремих засуджених. Однак поки не буде змін до Кримінального кодексу, суди боятимуться це робити - не в останню чергу через побоювання громадського гніву, а й через рівень юридичної культури", - написав правозахисник.

В Україні справу Володимира Пєтухова повинен переглянути Верховний Суд, і його рішення, в принципі, буде орієнтиром для місцевих судів. Справа "Пєтухов проти України" триває з 2010 року. Петухова заарештували в 2001 році за звинуваченням в участі в банді грабіжників, що діяла в Києві. Пєтухов заперечує свою причетність до банди, проте в 2004 році суд визнав його винуватим і призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити 4 тис. євро наркоторговцю за порушення його прав під час затримання правоохоронцями та засудження.