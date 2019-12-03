ЄСПЛ визнав довічні вироки українських судів порушенням прав людини
"Суд нарешті визнав, що українське довічне покарання порушує права людини. Тепер є твердий юридичний аргумент: в Україні немає реалістичної перспективи звільнення від цього покарання. Мізерний шанс на помилування не є перспективою. Як наслідок, Україна порушує право цих засуджених не піддаватися тортурам і іншому неналежному поводженню чи покаранню (стаття 3 Конвенції). А тепер почнеться процес, який покаже глибину дна української правової системи", - юрист Харківської правозахисної групи Вадим Човган на своїй сторінці у Facebook, повідомляє LB.ua.
За його словами, засуджені довічно з цим рішенням суду отримали можливість звертатися в районні суди для перегляду вироків.
"Згідно з законом, рішення Європейського суду є джерелом національного права. Тобто на вирішення справи Пєтухова можна посилатися як на норму права і звільняти окремих засуджених. Однак поки не буде змін до Кримінального кодексу, суди боятимуться це робити - не в останню чергу через побоювання громадського гніву, а й через рівень юридичної культури", - написав правозахисник.
В Україні справу Володимира Пєтухова повинен переглянути Верховний Суд, і його рішення, в принципі, буде орієнтиром для місцевих судів. Справа "Пєтухов проти України" триває з 2010 року. Петухова заарештували в 2001 році за звинуваченням в участі в банді грабіжників, що діяла в Києві. Пєтухов заперечує свою причетність до банди, проте в 2004 році суд визнав його винуватим і призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення.
Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити 4 тис. євро наркоторговцю за порушення його прав під час затримання правоохоронцями та засудження.
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