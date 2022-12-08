Євробачення-2023: названо міста, де можуть провести конкурс

BBC оголосило фінальний список міст-претендентів на право провести пісенний конкурс "Євробачення-2023".

12 серпня BBC оголосило фінальний список міст-претендентів на право провести Євробачення 2023. Перелік прозвучав у прямому ефірі радіо.

Європейська мовна спілка та BBC розглядають такі міста:



Бірмінґем

Глазго

Лідс

Ліверпуль

Манчестер

Ньюкасл-апон-Тайн

Шеффілд



Загалом BBC отримала заявки про зацікавленість від 20 міст.

Директорка несценарного контенту BBC Кейт Філіпс повідомила: "Хочемо подякувати усім містам та регіонам, які подали заявки на проведення Пісенного конкурсу Євробачення наступного року. Зараз у нас сім чудових міст, які проходять до наступного етапу. Приємно бачити таке розмаїття заявок з усієї Великої Британії. Маємо намір провести справді унікальний пісенний конкурс, який відзначить дивовижність України та покаже британську музику і творчість у всьому їхньому розмаїтті".

Відбір міста відбувається у два етапи, тож тепер ці сім міст пройдуть до другого, фінального, етапу, де вони мають розкрити власні заявки детальніше. BBC обере місто-господаря Євробачення-2023 спільно з ЄМС, і місто-переможець оголосять восени.