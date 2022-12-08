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Євробачення-2023: названо міста, де можуть провести конкурс

Загалом BBC отримала заявки про зацікавленість від 20 міст
BBC оголосило фінальний список міст-претендентів на право провести пісенний конкурс "Євробачення-2023".
Євробачення-2023: названо міста, де можуть провести конкурс Фото: з вільного доступу
12 серпня BBC оголосило фінальний список міст-претендентів на право провести Євробачення 2023. Перелік прозвучав у прямому ефірі радіо.
 
Європейська мовна спілка та BBC розглядають такі міста:
 
  • Бірмінґем
  • Глазго
  • Лідс
  • Ліверпуль
  • Манчестер
  • Ньюкасл-апон-Тайн
  • Шеффілд
     
Загалом BBC отримала заявки про зацікавленість від 20 міст.
 
Директорка несценарного контенту BBC Кейт Філіпс повідомила: "Хочемо подякувати усім містам та регіонам, які подали заявки на проведення Пісенного конкурсу Євробачення наступного року. Зараз у нас сім чудових міст, які проходять до наступного етапу. Приємно бачити таке розмаїття заявок з усієї Великої Британії. Маємо намір провести справді унікальний пісенний конкурс, який відзначить дивовижність України та покаже британську музику і творчість у всьому їхньому розмаїтті".
 
Відбір міста відбувається у два етапи, тож тепер ці сім міст пройдуть до другого, фінального, етапу, де вони мають розкрити власні заявки детальніше. BBC обере місто-господаря Євробачення-2023 спільно з ЄМС, і місто-переможець оголосять восени.
 
Раніше стало відомо, що EBU, Суспільне Мовлення та BBC домовилися провести Євробачення-2023 у Великій Британії від імені України. Учасник минулорічного конкурсу Сем Райдер запевнив, що це буде захід, який прославлятиме українську культуру, історію та музику.
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12 08 2022 11:59
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