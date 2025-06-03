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ПОЛІТИКА

Євродепутат звинувачує уряд Фіцо у стеженні за місією Європарламенту

03 червня 2025, 18:18
Євродепутат звинувачує уряд Фіцо у стеженні за місією Європарламенту
Фото: news.yahoo.com
Делегація мала контролювати використання грошей ЄС у Словаччині.

Правоцентристський євродепутат від Чехії Томаш Здеховський заявив про ймовірне стеження та політичное залякування з боку уряду словацького премʼєра Роберта Фіцо під час нещодавньої моніторингової місії Європейського парламенту у Словаччині. Відповідний лист євродепутат направив президентці Європарламенту Роберті Мецолі.

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що місія Європарламенту мала завдання контролювати використання європейських коштів у Словаччині. За словами Здеховського, під час візиту були "тривожні ознаки" того, що за офіційною делегацією стежили.

"Особливо тривожно те, що під час вечірньої зустрічі з інформаторами, включаючи представників словацьких служб безпеки, у нас були вагомі підстави вважати, що за нашою діяльністю навмисно стежать. Такі дії є неприйнятними та суперечать принципам співпраці між державами-членами та інституціями ЄС", — зазначив він у листі.

Окрім цього, євродепутат звернув увагу на заяви словацьких високопосадовців, зокрема глави МВС Матуша Шутая Ештока та міністра навколишнього середовища Томаша Тараби. Вони розкритикували місію Європарламенту , що Здеховський назвав політичними спробами дискредитувати делегацію. Також місію розкритикував й сам Фіцо, який назвав Здеховського "політичним кілером".

"Якщо ще раз виникне така ситуація, коли депутат Європарламенту, як пан Здеховський, приїде до Словаччини та виконуватиме цю брудну роботу опозиції, як кілер, ми попросимо його покинути територію Словацької Республіки. Те, що він зробив, виходить за межі будь-якої гідної поведінки", — заявляв Фіцо.

Водночас чеський євродепутат каже, що слова Фіцо є спробою делегітимізувати місію та її висновки. Він закликав Мецолу порушити це питання перед керівництвом Європарламенту та розглянути можливі заходи проти уряду Словаччини. Він також зазначив, що таке втручання є особливо небезпечним "у той час, коли авторитарні тенденції зростають у деяких частинах Союзу".

ЄвропарламентСловаччинаФіцо

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