Євродепутатам загрожують санкції через поїздку на форум у Санкт-Петербург

Їх можуть оштрафувати і заборонити представляти Європейський парламент на будь-яких міжнародних заходах за кордоном.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола звернулася до дисциплінарного комітету з вимогою розслідувати дії групи євродепутатів, які поїхали до росії на Петербурзький міжнародний економічний форум за участі путіна. Серед тих, кому загрожують внутрішні санкції – скандальна румунська політикиня Діана Шошоаке та люксембурзький євродепутат Фернан Картайзер.

У розпорядженні журналістів опинився офіційний лист Мецоли до дисциплінарного органу парламенту. Посадовиця закликає з’ясувати, чи відповідає поведінка цих політиків кодексу поведінки інституції. Картайзер привіз до Санкт-Петербурга документ, який презентував як "декларацію від імені депутатів Європарламенту" (хоча на ньому не було жодного підпису). У цьому тексті йдеться про "перспективи відновлення відносин між ЄС та росією", але повністю ігнорується факт агресивної війни рф проти України.