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Євродепутатам загрожують санкції через поїздку на форум у Санкт-Петербург

17 червня 2026, 08:33
Євродепутатам загрожують санкції через поїздку на форум у Санкт-Петербург
Фото: reuters.com
Їх можуть оштрафувати і заборонити представляти Європейський парламент на будь-яких міжнародних заходах за кордоном.
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола звернулася до дисциплінарного комітету з вимогою розслідувати дії групи євродепутатів, які поїхали до росії на Петербурзький міжнародний економічний форум за участі путіна. Серед тих, кому загрожують внутрішні санкції – скандальна румунська політикиня Діана Шошоаке та люксембурзький євродепутат Фернан Картайзер.
 
Про це пише Digi24.
 
У розпорядженні журналістів опинився офіційний лист Мецоли до дисциплінарного органу парламенту. Посадовиця закликає з’ясувати, чи відповідає поведінка цих політиків кодексу поведінки інституції. Картайзер привіз до Санкт-Петербурга документ, який презентував як "декларацію від імені депутатів Європарламенту" (хоча на ньому не було жодного підпису). У цьому тексті йдеться про "перспективи відновлення відносин між ЄС та росією", але повністю ігнорується факт агресивної війни рф проти України.
 
На переконання Мецоли, подібні дії проросійських депутатів можуть створити хибне враження у світі, ніби між Європарламентом та Державною думою рф існує якийсь таємний чи непрямий канал комунікації. Картайзер не повідомив керівництво Європарламенту про свої зустрічі з офіційними особами країни-агресорки. Крім того, депутати зобов’язані звітувати про заходи, якщо їхню логістику та проживання оплачує третя сторона (в цьому випадку – росія).
 
Якщо дисциплінарний комітет підтвердить порушення кодексу поведінки, на євродепутатів чекають серйозні внутрішні обмеження: великі штрафи, а також офіційна заборона представляти Європейський парламент на будь-яких міжнародних заходах за кордоном. Сам Картайзер, якого минулого року вже вигнали з політичної групи "Європейські консерватори та реформатори" за попередній візит до москви, заявив, що дізнався про розслідування зі ЗМІ, але "пишається своєю діяльністю" та спробами вести діалог із кремлем.

 

Європарламентсанкції

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