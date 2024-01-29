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ПОЛІТИКА

Євродепутатка від Латвії є агентом російської розвідки – розслідування

29 січня 2024, 12:24
Євродепутатка від Латвії є агентом російської розвідки – розслідування
Джерело: f64, Kaspars Krafts
Тетяна Жданок, латвійська депутатка Європарламенту, була довіреною особою російської розвідки щонайменше з 2005 року.

Депутатка Європарламенту Тетяна Жданок десятиліттями відкрито виступала на підтримку москви як з Риги, так і зі Страсбурга.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

Тетяна Жданок, латвійська депутатка Європарламенту, була довіреною особою російської розвідки щонайменше з 2005 року, повідомляє The Insider у співпраці з новинним сайтом Delfi Estonia, латвійським центром журналістських розслідувань Re:Baltica та шведською газетою Expressen.

З 2005 року депутатка вела листування зі своїм куратором – співробітником управління ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрієм Гладеєм.

До одного з таких листів було прикладено два файли – проєкт порядку денного конференції в Таллінні та Нарві, яку спонсорували два парламентські блоки – фракція "Зелених" Європейського парламенту і Європейський вільний альянс; друге вкладення – проєкт пресрелізу про конференцію.

Того ж року Служба внутрішньої безпеки Естонії ("КаПо") у своєму публічному звіті заявила, що Європейський російський альянс, членом якого є Жданок, – прикриття ФСБ, створення якого було "підготовлено в Санкт-Петербурзі та подано як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ".

Судячи з листування, Жданок досить регулярно зустрічалася з Гладеєм у Європі та в москві, хоча мета і характер їхніх особистих розмов ніколи не згадувалися в листах.

Крім того, Жданок, зокрема, організувала громадські слухання в Європарламенті, присвячені ставленню естонської влади до бурхливих протестів у Таллінні після перенесення пам'ятника радянському солдату.

Жданок також запустила в Латвії радіопередачу під назвою "Час русской школы", у якій попереджала росіян, які живуть у країні, про "можливі проблеми, пов'язані з відправленням дітей із російських сімей у латиські (мовні) школи". Вона також зазначила, що готує майбутню виставку в Європейському парламенті під назвою "Росіяни Латвії", щоб представити етнічних росіян істинно корінним населенням Латвії.

9 квітня 2010 року Жданок надіслала Гладею проєкт плану з просування святкування в Латвії російського дня Перемоги. Ця пропозиція містила прохання про виділення $6 тисяч на додаток до фінансування, яке Жданок мала отримати як офіційний організатор як депутатка Європарламенту.

Гроші призначалися для різних цілей. Одна з них полягала в купівлі георгіївських стрічок, інша – у створенні документального фільму про поїздки латвійських ветеранів до Австрії та Бельгії для участі у святкуванні 65-ї річниці визволення Відня від Третього рейху.

Гладей продовжував працювати зі Жданок до 2013 року. Згодом він віртуально познайомив її з людиною на ім'я Сергій Красін, якій вона почала напряму надсилати агентурні звіти.

Також із латвійською депутаткою працювали інші куратори.

У своїй заяві для ЗМІ, яку наводить Delfi, Тетяна Жданок стверджує, що "не співпрацювала і не співпрацює зі спецслужбами". Публікація розслідування про зв'язки з офіцерами ФСБ росії може бути пов'язана з проведенням заходу пам'яті жертв Голокосту, каже депутатка.

У заяві для ЗМІ Жданок повідомляє, що злом особистого листування без санкції правоохоронних органів неприпустимий і є крадіжкою особистих даних – що саме по собі є кримінальним злочином.

Латвіяагентирозвідка рф

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