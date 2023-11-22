Євродепутати ухвалили бюджет ЄС на 2024 рік

У порівнянні з попереднім планом видатки зросли на 666,5 мільйона євро – передусім за рахунок програм економічного відновлення, подолання наслідків війни проти України та підтримки молоді.

Депутати Європейського парламенту в середу підтримали, а президентка Роберта Метсола – підписала переглянутий проєкт бюджету Європейського Союзу на 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Проєкт бюджету ЄС на наступний рік передбачає загальні видатки на суму 189,4 мільярда євро. Його підтримали 519 депутатів Європарламенту, проти проголосували 79, ще 30 – утримались під час голосування.

У порівнянні з попереднім планом видатки зросли на 666,5 мільйона євро – передусім за рахунок програм економічного відновлення, подолання наслідків війни проти України та підтримки молоді.

Серед іншого, додаткові 250 мільйонів євро підуть на гуманітарну допомогу, 150 мільйонів євро – на програму міжнародного співробітництва "Глобальна Європа", 85 мільйонів євро – на програму наукових досліджень "Горизонт Європа", 60 мільйонів євро – на програму "Еразмус+", по 10 мільйонів євро – на Механізм цивільного захисту ЄС та військову мобільність.

"Завдяки бюджету ЄС на наступний рік депутати Європарламенту забезпечили кращу та ефективнішу підтримку для вирішення глобальних викликів, а також для підтримки молоді та досліджень", – йдеться в пресрелізі Європарламенту.

Рада ЄС, тобто представники держав-членів, уже підтримала перегляд бюджету на початку тижня, тому це рішення набуває чинності.

"Досягнувши консенсусу щодо бюджету на 2024 рік, депутати Європарламенту очікують, що до кінця року в Раді (Євросоюзу. – Ред.) буде ухвалено угоду про середньостроковий перегляд довгострокового бюджету ЄС (MFF, Багаторічна фінансова програма)", – додали євродепутати.