Євродепутати вимагають укласти торговельну угоду з Британією до 20 грудня

Європейський парламент хоче, щоб угода з Великою Британією було укладена до опівночі неділі, щоб він міг розглянути питання про схвалення на спеціальному засіданні до кінця місяця.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві лідерів парламентських груп Європарламенту.

"Парламент готовий організувати позачергове пленарне засідання в кінці грудня, в разі досягнення угоди до півночі в неділю, 20 грудня, щоб обговорити результати переговорів і розглянути питання про надання своєї згоди", - йдеться в заяві.

Заява була зроблена після того, як переговірник ЄС Мішель Барньє поінформував депутатів Європарламенту про стан переговорів. У своєму твіті Барньє написав: "Хороший прогрес, але залишаються останні камені спотикання. Ми підпишемо тільки таку угоду, що захищає інтереси і принципи ЄС ".

Згідно з правилами ЄС, парламент може почати процес ратифікації тільки після того, як учасники переговорів завершать свою роботу, а Рада затвердить угоду й офіційно направить її в парламент, зазначає Politico.

Раніше депутати Європарламенту вже скаржилися, що у них буде занадто мало часу для виконання своїх обов'язків, щоб належним чином вивчити угоду.

Високопоставлені офіційні особи ЄС заявили, що у них не буде часу навіть для виконання деяких основних юридичних вимог, таких як переклад документа, обсяг якого, як очікується, складе понад 700 сторінок, на 23 офіційні мови ЄС, крім англійської.

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