Євродепутати вимагають укласти торговельну угоду з Британією до 20 грудня
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві лідерів парламентських груп Європарламенту.
"Парламент готовий організувати позачергове пленарне засідання в кінці грудня, в разі досягнення угоди до півночі в неділю, 20 грудня, щоб обговорити результати переговорів і розглянути питання про надання своєї згоди", - йдеться в заяві.
Заява була зроблена після того, як переговірник ЄС Мішель Барньє поінформував депутатів Європарламенту про стан переговорів. У своєму твіті Барньє написав: "Хороший прогрес, але залишаються останні камені спотикання. Ми підпишемо тільки таку угоду, що захищає інтереси і принципи ЄС ".
Згідно з правилами ЄС, парламент може почати процес ратифікації тільки після того, як учасники переговорів завершать свою роботу, а Рада затвердить угоду й офіційно направить її в парламент, зазначає Politico.
Раніше депутати Європарламенту вже скаржилися, що у них буде занадто мало часу для виконання своїх обов'язків, щоб належним чином вивчити угоду.
Високопоставлені офіційні особи ЄС заявили, що у них не буде часу навіть для виконання деяких основних юридичних вимог, таких як переклад документа, обсяг якого, як очікується, складе понад 700 сторінок, на 23 офіційні мови ЄС, крім англійської.
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