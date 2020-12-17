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Євродепутати вимагають укласти торговельну угоду з Британією до 20 грудня

Європейський парламент хоче, щоб угода з Великою Британією було укладена до опівночі неділі, щоб він міг розглянути питання про схвалення на спеціальному засіданні до кінця місяця.
Євродепутати вимагають укласти торговельну угоду з Британією до 20 грудня Фото: LBC

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві лідерів парламентських груп Європарламенту.

"Парламент готовий організувати позачергове пленарне засідання в кінці грудня, в разі досягнення угоди до півночі в неділю, 20 грудня, щоб обговорити результати переговорів і розглянути питання про надання своєї згоди", - йдеться в заяві.

Заява була зроблена після того, як переговірник ЄС Мішель Барньє поінформував депутатів Європарламенту про стан переговорів. У своєму твіті Барньє написав: "Хороший прогрес, але залишаються останні камені спотикання. Ми підпишемо тільки таку угоду, що захищає інтереси і принципи ЄС ".

Згідно з правилами ЄС, парламент може почати процес ратифікації тільки після того, як учасники переговорів завершать свою роботу, а Рада затвердить угоду й офіційно направить її в парламент, зазначає Politico.

Раніше депутати Європарламенту вже скаржилися, що у них буде занадто мало часу для виконання своїх обов'язків, щоб належним чином вивчити угоду.

Високопоставлені офіційні особи ЄС заявили, що у них не буде часу навіть для виконання деяких основних юридичних вимог, таких як переклад документа, обсяг якого, як очікується, складе понад 700 сторінок, на 23 офіційні мови ЄС, крім англійської.

Нагадаємо, що 

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17 12 2020 17:03
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