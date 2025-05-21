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ПОЛІТИКА

Євродепутати закликають повністю припинити фінансування Угорщини

21 травня 2025, 11:17
Євродепутати закликають повністю припинити фінансування Угорщини
Фото: 1news.md
Низка політиків кажуть, що Будапешт лише обмежує свободи громадян.

Члени парламенту Європейського Союзу закликали у міжпартійному листі до постійного позбавлення Угорщини будь-якого фінансування ЄС, оскільки попередні обмеження  не мали жодного ефекту.

Про це повідомляє ARD із посиланням на документ.

Члени парламенту від Християнських демократів, Соціал-демократів, Лібералів та Зелених хочуть перекрити фінансовий кран для уряду Віктора Орбана, заявив німецький депутат Європарламенту від Вільної демократичної партії Моріц Кернер.

"Будь-хто, кому байдуже до поваги до цінностей ЄС, не заробив жодного євро з бюджету ЄС", – сказав він виданню.

Мета обмежень полягає в тому, щоб захистити фінансові інтереси ЄС, а отже, і європейських платників податків, аргументував позицію депутат Європарламенту від партії "Зелені" Даніель Фройнд. Він ініціював написання листа та є одним із найпалкіших прихильників верховенства права в Європейському парламенті.

Політик зазначив, що через шалену корупцію в Угорщині та відсутність незалежної судової системи, мільярди євро з фондів ЄС, на які країна має право, були заморожені в останні роки.

Він зазначив, що попри певні обмеження, за останні два роки в країні нічого не змінилось, більше того, відбуваються "подальші напади на незалежне громадянське суспільство, на вільні ЗМІ, на свободу слова, а також на незалежність судової влади щотижня. І саме тому ми зараз дуже й дуже чітко кажемо: цьому має бути покладено край".

Видання зазначає, що  заохочований президентом США Дональдом Трампом, прем’єр-міністр Угорщини Віктор  Орбан вживає дедалі жорсткіших заходів проти меншин та неурядових організацій. В середині березня його уряд ухвалив закон, який суттєво обмежує свободу зібрань і забороняє запланований на червень парад гордості, на якому, серед інших, будуть демонстрації на захист сексуальних меншин та трансгендерних людей.

УгорщинаВіктор ОрбанЄвросоюз

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