Євродепутати закликають позбавити Угорщину права голосу та створити європейську армію

Угорщина неодноразово ставала об’єктом критики через порушення принципів верховенства права.

Євродепутати партії Volt закликають позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі через її блокування спільних рішень. Відповідний план, що складається з дев’яти пунктів, вони направлять європейським лідерам.

Як повідомляє Politico, у документі, окрім заклику до обмеження прав Будапешта, пропонують призначити верховну представницю ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каю Каллас повноцінною міністеркою закордонних справ ЄС. Також депутати прагнуть створити спільну європейську армію та переглянути договори ЄС, щоб включити нові компетенції у сфері оборони й підготуватися до розширення блоку.

Угорщина неодноразово ставала об’єктом критики через порушення принципів верховенства права та демократичних стандартів. Брюссель звинувачує уряд Віктора Орбана в обмеженні незалежності судової системи, свободи ЗМІ та прав громадянського суспільства. Через це ЄС заморозив мільярди євро фінансування для Будапешта, вимагаючи виконання умов щодо зміцнення демократичних інституцій.

Водночас у Європарламенті обговорюють необхідність створення нових проектів для посилення безпеки ЄС, зокрема розгортання європейської системи протиповітряної оборони та ініціатив у галузі кіберзахисту. Голова Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що ЄС потребує "флагманських проєктів", які продемонструють громадянам спроможність захищати їхні інтереси.