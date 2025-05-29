Євроінтеграція України має стати ключовим завданням для ЄС – Фон дер Ляєн

За словами президентки Єврокомісії, ЄС має відстоювати свою незалежність витратами на озброєння.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має відстоювати свою незалежність, збільшуючи витрати на оборону та залучаючи Україну до ЄС.

"Наступна велика епоха, наш наступний великий об'єднавчий проєкт повинен виходити з незалежної Європи. Щоб побудувати незалежну Європу, ми повинні скинути наші кайдани", - наголосила політикиня.

Також фон дер Ляєн назвала незалежність наступним етапом у багатьох історичних європейських проєктах, серед яких забезпечення миру після Другої світової війни, формування спільного ринку й валюти, а також об'єднання Європи після розпаду СРСР у 1989 році.

Вона розкрила чотири ключові завдання для того, аби Європа досягнула незалежності: забезпечення миру шляхом збільшення витрат на оборону;

посилення інновацій та конкурентоспроможності для стимулювання зростання;

розширення блоку в рамках того, що вона назвала "історичним возз'єднанням";

відновлення і зміцнення демократії для захисту країн-членів від внутрішніх і зовнішніх загроз. "Те, що ми зараз забезпечуємо фінансування до 800 мільярдів євро на оборону, було б неможливим лише кілька років тому. Ми робимо це, тому що хочемо захищати мир усіма силами... Новий міжнародний порядок виникне до кінця цього десятиліття. Якщо ми не хочемо просто прийняти наслідки цього для Європи і світу, то ми повинні формувати цей новий порядок", - закликала Фон дер Ляєн.

За її словами, велика, об'єднана Європа надала б континенту більшого значення у світі та допомогла б зменшити залежність. Політик додала, що приєднання до ЄС України, Західних Балкан, Молдови та Грузії є центральним завданням.

"Я глибоко переконана, що історія кличе нас зараз. Так само, як і в 1989 році, коли вітер змін пронісся над Європою", - наголосила президентка Єврокомісії.