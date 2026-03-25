Єврокомісар Кубілюс їде до Швеції, Норвегії та Франції за ракетами ППО для України

25 березня 2026, 18:35
Україна щороку потребує близько 2000 ракет до систем Patriot.
Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс продовжує термінові візити країнами ЄС, щоб організувати постачання ракет для систем протиповітряної оборони України.
 
Про це передає "Європейська правда". 
 
Після візитів до Польщі, Німеччини та Італії наступними пунктами стануть Швеція, Франція та Норвегія. Головна мета поїздок — домовитися про негайне передання боєприпасів та нарощування їхнього виробництва всередині Європи.
 
Кубілюс наголосив, що питання виробництва ракет для ППО є критичним не лише для України, а й для всього світу. Він навів приклад війни в Ірані, де лише за перші п'ять днів бойових дій американські війська та сили країн Перської затоки використали близько 800 протибалістичних ракет системи Patriot. Це демонструє колосальні масштаби витрат боєприпасів під час сучасних конфліктів високої інтенсивності.
 
За словами єврокомісара, Україна щороку потребує близько 2000 ракет до систем Patriot. Водночас річний обсяг виробництва цих ракет у, наприклад, Штатах становить лише близько 750 одиниць. Кубілюс підкреслив, що Європа повинна терміново нарощувати власні потужності з виготовлення протибалістичного озброєння, щоб покрити дефіцит і забезпечити стійкість оборони.

 

