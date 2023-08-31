Єврокомісар пропонує надати Україні субсидії для вирішення проблеми експорту зерна

Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягає на продовженні заборони на експорт українського зерна до 5-ти сусідніх з Україною країн ЄС до кінця року.

Він пропонує надати Україні субсидії для більш ефективного транзиту сільськогосподарських товарів до портів Балтії.

Про це Войцеховський заявивв комітеті Європарламенту з питань сільського господарства, повідомляє Укрінформ.

"Що нам робити в цій ситуації? Є лише одне рішення - підтримати транзит та продовжити заборону до кінця року, тому що після 15-го вересня буде величезна проблема, ймовірно, навіть більша ніж та, яку ми мали до 2-го травня, до введення тимчасових захисних заходів проти експорту українського збіжжя", - заявив єврокомісар.

Він констатутвав, що це його особиста позиція, яку наразі вивчає Єврокомісія.

За словами Войцеховського, Європейська Комісія має знайти рішення до 15 вересня, коли збігає термін дії тимчасових захисних заходів проти імпорту чотирьох українських товарів – пшениці, кукурудзи, насіння соняшника й ріпаку, до 5-ти "прифронтових" країн - до Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії і Словаччини.

Єврокомісар підкреслив, що ця критична ситуація на 100% спричинена російською неспровокованою, злочинною та невиправданою агресією проти України.