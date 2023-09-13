Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Єврокомісар пропонує продовжити заборону на імпорт українського зерна – ЗМІ

13 вересня 2023, 15:18
Єврокомісар пропонує продовжити заборону на імпорт українського зерна – ЗМІ
Фото: english.ruvr.ru
Невідомо, чи йдеться про продовження обмежень до кінця 2023 року чи на коротший термін.

У Єврокомісії внесли пропозицію про те, щоби продовжити після 15 вересня тимчасову заборону на імпорт окремих видів української агропродукції, як вимагають Польща та Угорщина. 

Про це повідомляє RMF24.

Пропозицію про продовження обмежень вніс Міхаель Гегер – очільник офісу єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса. Його подання ґрунтується на аналізі ринкової ситуації. Там згадують низькі ціни, неможливість зберігати зерно у сусідніх з Україною країнах і зростання експорту з України до інших країн ЄС. 

Невідомо, чи йдеться про продовження обмежень до кінця 2023 року чи на коротший термін. 

Рішення залежить від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, проте видання зазначає, що це може бути сигналом на користь того, що обмеження все ж продовжать. 

Угорщина також заявила, що дійшла згоди з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення національних заборон на імпорт української агропродукції для захисту своїх ринків, якщо ЄС не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що нові заборонні заходи стосуватимуться ширшого спектра української продукції, ніж чинні.

"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національних заходів в індивідуальному порядку", – сказав Надь у відеозверненні.

П'ять країн наполягають на продовженні чинної заборони ЄС після закінчення терміну її дії в п'ятницю, а Польща та Угорщина заявили, що в односторонньому порядку продовжать заборону, якщо Єврокомісія не продовжить її.

У травні Єврокомісія оголосила про "тимчасові запобіжні заходи", які забороняють імпорт деяких видів української агропродукції до цих п'яти країн, дозволяючи при цьому транзит на інші ринки. Термін дії цих заходів закінчується у п'ятницю.

ЄСУгорщиназернообмеження

Останні матеріали

Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і пуіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і пуіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Політика
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 12:22
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Політика
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 09:01
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Політика
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 14:29
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 12:19
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Політика
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 08:22
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Cуспільство
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 16:33
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Політика
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється