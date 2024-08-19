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ПОЛІТИКА

Єврокомісар з питань енергетики закликає до безпрецедентної підтримки України напередодні зими

19 серпня 2024, 08:47
Єврокомісар з питань енергетики закликає до безпрецедентної підтримки України напередодні зими
Фото: aa.com.tr
Наступна зима перевірить стійкість українського народу так, як не було за часів Другої світової.

Минула зима, незважаючи на обстріли, не стала надважкою для України, але якою буде нинішня - важко сказати. Причин декілька, але найголовніша у тому, що росія знищила або захопила половину енергопотужностей, необхідних Україні для зими. І тут Україні повинні надати допомогу союзники, інакше в країні може статися гуманітарна катастрофа, адже обстріли і бомбардування не припиняються, а , навпаки, стають ще жорстокішими і щільнішими у часі.

Про це у статті, яку опублікувала британська ділова газета Financial Times, написала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон

"Наступна зима, найімовірніше, перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті з часів Другої світової війни", - заявила єврокомісар.

Вона написала про те, що інтенсивність атак росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру України істотно посилилася, а деякі об'єкти було зруйновано вже після оперативно проведеної реконструкції. росія знищує резервні генератори, теплові пункти, сховища, електростанції, що "перетворило реконструкцію на сізіфову працю". 

"На сьогоднішній день росія знищила або захопила близько 9 ГВт електроенергії, що виробляється Україною. Це половина електроенергії, необхідної Україні взимку", - підкреслила Сімсон і попередила: українців узимку може чекати справжня гуманітарна катастрофа..

"Відсутність електрики означає відсутність доступу до основних послуг: водяні насоси та каналізаційні мережі не працюватимуть, а опалення буде відключено. В умовах низьких зимових температур деякі місця в Україні можуть просто стати непридатними для життя. Найбільше постраждають літні люди, діти та вразливі верстви населення. Там, де електричне навантаження вже досягло критичної точки, деякі райони можуть завалитися під вагою додаткового попиту з боку переміщених осіб. Спад економічної активності призведе до зниження доходів бюджету, що призведе до збільшення дефіциту бюджету України і зниження її здатності підтримувати національну боротьбу за свободу. Ризик гуманітарної катастрофи високий", - зазначила вона.

Хоча допомога союзниками надається Україні, її треба багаторазово посилити, щоб допомогти українцям пережити зимовий період.

Єврокомісар пропонує дієвий шлях допомоги: ремонт пошкоджених електро- і теплогенеруючих потужностей; постачання більшої кількості генераторів; встановлення сонячних панелей на дахах лікарень, шкіл і житлових будинків, оскільки децентралізована генерація електроенергії менш схильна до російських атак; збільшення максимального обсягу електроенергії, яка може бути експортована в Україну з інших країн Європи. І, нарешті, посилення пасивного захисту енергетичної інфраструктури.

"Сьогодні необхідні безпрецедентні зусилля солідарності та щедрості. Україна не повинна залишатися одна, готуючись до найважчої зими", - підкреслила єврокомісар.

Європадопомога Українівійнаенергетика

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